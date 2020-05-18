Российская шахматистка Екатерина Лагно выиграла онлайн-турнир по блицу памяти первого чемпиона мира Вильгельма Стейница.

Соревнования продолжались три дня. Десять участниц провели по 18 партий. Россиянка, которая является двукратной чемпионкой мира по блицу, и китаянка Лэй Тинцзе набрали одинаковое количество очков: по 12 из 18 возможных. Так что победительница турнира определялась в армагеддоне, где Лагно черными фигурами сумела взять верх над соперницей. "Мы стали свидетелями фантастического турнира, полного драматических партий", - отметил комментатор венгерский гроссмейстер Петр Леко.

Третье место заняла представительница Казахстана Жансая Абдумалик (11,5 очка), наша 12-я чемпионка мира Александра Костенюк стала четвертой (10,5).

В мужском зачете перед заключительным игровым днем в турнирной таблице лидировал Эдуард Дубов, который сумел одержать победу в том числе над чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Но в итоге титул взял норвежец (12 очков). Дубов опустился на второе место. Еще один россиянин Петр Свидлер замкнул тройку сильнейших (9,5 балла).