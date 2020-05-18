Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2020 г. N 651 г. Москва "О мерах поддержки системообразующих организаций"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила отбора организаций, включенных в отраслевые перечни системообразующих организаций российской экономики, претендующих на предоставление в 2020 году мер государственной поддержки.

2. Министерству экономического развития Российской Федерации до 15 мая 2020 г. утвердить:

порядок проведения оценки финансовой устойчивости (стресс-теста) системообразующих организаций российской экономики, претендующих на предоставление в 2020 году мер государственной поддержки (далее - системообразующие организации);

порядок рассмотрения заявлений системообразующих организаций о предоставлении мер государственной поддержки;

порядок проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности системообразующей организации (включая анализ финансово-хозяйственной деятельности группы лиц, в которую входит системообразующая организация, при наличии такой группы лиц), необходимого для определения объемов и сроков предоставления мер государственной поддержки в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением;

порядок ведения реестра системообразующих организаций, в отношении которых принято решение о согласовании предоставления мер государственной поддержки, и мониторинга соблюдения условий их предоставления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Российской Федерации А. Белоусов

Правила отбора организаций, включенных в отраслевые перечни системообразующих организаций российской экономики, претендующих на предоставление в 2020 году мер государственной поддержки

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок отбора организаций, включенных в отраслевые перечни системообразующих организаций российской экономики, одобряемые решением Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, претендующих на предоставление в 2020 году мер государственной поддержки в целях поддержания их финансовой устойчивости и бесперебойного функционирования в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (далее соответственно - поддержка, меры поддержки, системообразующие организации, отбор).

2. Меры поддержки предоставляются системообразующим организациям, соответствующим требованиям настоящих Правил, в форме:

а) субсидий, предоставляемых в соответствии с частью 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в порядке, установленном правилами предоставления субсидий системообразующим организациям в 2020 году на обеспечение (возмещение) таких затрат (части затрат), утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

б) отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам в соответствии с Правилами предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики";

в) государственных гарантий Российской Федерации по кредитам или облигационным займам, привлекаемым системообразующими организациями на цели, устанавливаемые Правительством Российской Федерации в рамках мер, направленных на решение неотложных задач по обеспечению устойчивости экономического развития, в порядке и на условиях, которые предусмотрены постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. N 549 "О государственных гарантиях Российской Федерации по кредитам или облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами на цели, установленные Правительством Российской Федерации в рамках мер, направленных на решение неотложных задач по обеспечению устойчивости экономического развития".

3. Системообразующие организации могут претендовать на получение одной или нескольких мер поддержки, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил, при условии их соответствия совокупности следующих критериев:

а) системообразующая организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого и (или) косвенного участия иностранных юридических лиц в совокупности превышает 50 процентов. Такой критерий может не учитываться в случае принятия соответствующего решения Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики;

б) проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности системообразующей организации и выполнена оценка ее финансовой устойчивости (стресс-тест) в соответствии с порядком, установленным Министерством экономического развития Российской Федерации;

в) системообразующая организация на дату подачи заявления о предоставлении мер поддержки (далее - заявление) имеет недоимку по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) в совокупности не превышающую 10000 рублей, а также не имеет просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий (бюджетных инвестиций), предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами.

II. Подача заявления о предоставлении мер поддержки

4. Для получения мер поддержки системообразующая организация направляет заявление в федеральный орган исполнительной власти, к вопросам деятельности которого отнесены функции по выработке государственной политики в отрасли экономики, в которой такая организация является системообразующей (далее - отраслевой орган), и Министерство экономического развития Российской Федерации. В заявлении содержатся:

а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование системообразующей организации, ее идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, а также дата направления заявления и указание федеральных органов исполнительной власти (включая отраслевой орган и Министерство экономического развития Российской Федерации), в которые оно направлено;

б) причина обращения для предоставления мер поддержки (в свободной форме), а также обоснование такого обращения, предусмотренное подпунктом "б" пункта 3 настоящих Правил;

в) форма (формы) запрашиваемой поддержки в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил;

г) объем запрашиваемой поддержки и сроки ее предоставления, необходимые как минимум для выхода системообразующей организации из высокой группы риска, определенные по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности системообразующей организации (включая анализ финансово-хозяйственной деятельности группы лиц, в которую по основаниям, установленным антимонопольным законодательством, входит системообразующая организация, при ее наличии), который проводится в порядке, установленном Министерством экономического развития Российской Федерации;

д) сведения:

об обязательствах системообразующей организации по выполнению прилагаемой к заявлению программы мероприятий по снижению (оптимизации) расходов системообразующей организации в случае предоставления мер поддержки;

обо всех лицах, которые являются бенефициарными владельцами системообразующей организации в соответствии с частью 8 статьи 6[1 ]Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

о согласии системообразующей организации на представление информации, содержащейся в заявлении и прилагаемых к нему материалах, членам штаба Межведомственной комиссии, образованного при Межведомственной комиссии по мониторингу финансово-экономического состояния организаций, входящих в перечень системообразующих организаций, созданной при Министерстве экономического развития Российской Федерации (далее - Межведомственная комиссия, штаб Межведомственной комиссии), и в Правительственную комиссию по повышению устойчивости развития российской экономики для рассмотрения заявления в соответствии с пунктами 10 - 14 настоящих Правил, а также на передачу такой информации для проведения предварительной оценки ее достоверности и обоснованности в порядке, установленном абзацем вторым пункта 9 настоящих Правил, без права ее распространения;

о согласии системообразующей организации на представление информации о ее деятельности, в том числе относящейся к коммерческой тайне, в отраслевой орган, Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации для целей проведения мониторинга, предусмотренного пунктом 15 настоящих Правил;

е) данные о способе оперативной связи и контактах лица, представляющего интересы системообразующей организации, осуществляющего сопровождение заявления, включая его номер телефона и (или) адрес электронной почты;

ж) опись прилагаемых к заявлению документов, включая указание состава документов, числа экземпляров документа и страниц каждого экземпляра;

з) фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись руководителя системообразующей организации либо иного лица, представляющего интересы системообразующей организации на основании доверенности либо иных документов системообразующей организации.

5. К заявлению прилагаются:

а) расчеты и обоснования объемов и сроков предоставления мер поддержки, указанных в заявлении в соответствии с подпунктом "г" пункта 4 настоящих Правил;

б) программа мероприятий по снижению (оптимизации) расходов системообразующей организации, которая включает в себя в том числе:

обязательства по отказу от принятия в 2020 году и (или) по результатам показателей результатов деятельности 2020 года (включая финансовые результаты или иные показатели, предусмотренные локальными актами системообразующей организации) решений, связанных с увеличением фонда оплаты труда и (или) поощрительных выплат руководителю системообразующей организации, его заместителям, главному бухгалтеру, членам коллегиальных исполнительных органов системообразующих организаций - государственных корпораций, государственных компаний и хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности, заключающим трудовые договоры, а также иным работникам, осуществляющим управленческие функции и находящимся в непосредственном подчинении указанных лиц;

мероприятия по оптимизации расходов на обслуживание основных средств системообразующей организации;

мероприятия по снижению кредитной нагрузки на системообразующую организацию, которая определяется в соответствии с порядком анализа деятельности;

мероприятия по оптимизации иных расходов системообразующей организации, в том числе не относящихся к капитальным вложениям;

иные мероприятия, направленные на снижение уровня расходов системообразующей организации при сохранении устойчивости ее функционирования;

в) результаты оценки финансовой устойчивости (стресс-теста) системообразующей организации и сведения о согласии с ними системообразующей организации - при их наличии;

г) документы, подтверждающие соответствие системообразующей организации требованиям, установленным подпунктом "а" пункта 3 настоящих Правил, а также наличие системообразующей организации в перечне системообразующих организаций;

д) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление, либо их копии.

III. Рассмотрение заявления отраслевым органом

6. Заявление рассматривается отраслевым органом на предмет его подачи в надлежащий отраслевой орган и соответствия системообразующей организации и заявления требованиям, установленным настоящими Правилами. По результатам рассмотрения заявления отраслевой орган принимает одно из следующих решений:

направление заявления в соответствующий отраслевой орган с уведомлением об этом системообразующей организации - в случае, если заявление поступило не в соответствующий отраслевой орган, определенный в соответствии с решением Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики;

возврат заявления - в случае, если системообразующая организация не входит в перечень системообразующих организаций либо если системообразующая организация не соответствует совокупности критериев, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил, и (или) если поданное заявление, а также прилагаемые к нему материалы не соответствуют требованиям, установленным пунктами 4 и 5 настоящих Правил;

инициирование рассмотрения заявления - в случае, если заявление подано в надлежащий отраслевой орган и основания для его возврата, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, отсутствуют.

Решение, предусмотренное настоящим пунктом, принимается отраслевым органом в течение одного рабочего дня, считая со дня, следующего за днем его получения.

Сведения о результатах рассмотрения заявления в день принятия соответствующего решения направляются системообразующей организации, а также в Министерство экономического развития Российской Федерации.

Если системообразующая организация не получила по истечении указанного срока информацию от отраслевого органа о принятом решении, она вправе проинформировать об этом Министерство экономического развития Российской Федерации. Министерство экономического развития Российской Федерации в день обращения системообразующей организации или в течение одного рабочего дня, следующего за ним, доводит указанную информацию до руководителя отраслевого органа.

7. В случае принятия решения о возврате заявления отраслевой орган указывает исчерпывающие основания для такого возврата с указанием в том числе на соответствующие положения пунктов 3-5 настоящих Правил.

В случае возврата заявления системообразующая организация вправе подать его повторно, устранив основания для его возврата, указанные отраслевым органом.

В случае если системообразующая организация не согласна с основаниями возврата заявления, она вправе подать заявление повторно без устранения таких оснований, приложив сведения о несогласии с выводами отраслевого органа и обоснования такого несогласия.

Заявление подается системообразующей организацией и рассматривается отраслевым органом повторно в порядке, установленном пунктами 4-6 настоящих Правил. При этом системообразующая организация при необходимости вправе повторно доработать и подать заявление в случаях и в порядке, которые установлены абзацами первым и вторым настоящего пункта.

Если заявление подано повторно в связи с несогласием системообразующей организации с выводами отраслевого органа о наличии оснований для его возврата, повторное решение отраслевого органа о возврате заявления должно быть согласовано с Министерством экономического развития Российской Федерации в течение одного рабочего дня, считая со дня, в котором принято такое решение. Сроки информирования системообразующей организации о принятом решении в указанном случае продлеваются для отраслевого органа на срок получения согласования от Министерства экономического развития Российской Федерации. При этом в случае повторного возврата заявления по решению отраслевого органа, согласованного с Министерством экономического развития Российской Федерации, его повторная подача системообразующей организацией без устранения оснований для такого возврата не допускается.

IV. Рассмотрение заявления штабом Межведомственной комиссии

8. В случае принятия решения об инициировании рассмотрения заявления отраслевой орган в течение одного рабочего дня, считая со дня, следующего за днем его принятия, направляет в уполномоченную организацию, предусмотренную абзацем вторым пункта 9 настоящих Правил, Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации заявление системообразующей организации и материалы, необходимые для его рассмотрения. Требования к указанным материалам, направляемым отраслевым органом, устанавливаются порядком рассмотрения заявлений, утвержденным Министерством экономического развития Российской Федерации.

9. Заявление и материалы, направленные отраслевым органом, рассматриваются штабом Межведомственной комиссии.

Заявление и материалы, направленные отраслевым органом для обеспечения их рассмотрения штабом Межведомственной комиссии, подлежат предварительной оценке достоверности и обоснованности. Указанная оценка осуществляется государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", члены которой входят в состав штаба Межведомственной комиссии, или иной организацией, определенной решением Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики (далее - уполномоченная организация), на безвозмездной основе. По результатам проведения указанной оценки уполномоченная организация направляет в штаб Межведомственной комиссии заключение, содержащее в обязательном порядке выводы о достоверности и обоснованности информации, содержащейся в заявлении и прилагаемых к нему материалах, а также предложения уполномоченной организации в отношении размера, формы и сроков предоставления мер поддержки (далее - заключение уполномоченной организации). Заключение уполномоченной организации подлежит направлению в штаб Межведомственной комиссии не позднее 5 календарных дней со дня получения уполномоченной организацией заявления и материалов в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил.

Заявление и материалы, направленные отраслевым органом, а также заключение уполномоченной организации рассматриваются штабом Межведомственной комиссии путем проведения очного заседания (либо путем проведения заседания в режиме видеоконференции).

Заседание штаба Межведомственной комиссии должно быть организовано Министерством экономического развития Российской Федерации в течение 2 рабочих дней, считая со дня, следующего за днем получения заключения уполномоченной организации.

Представители системообразующей организации, направившей заявление, в обязательном порядке приглашаются для участия в заседании штаба Межведомственной комиссии путем направления приглашения в установленном порядке.

Состав штаба Межведомственной комиссии утверждается решением Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики. Состав штаба Межведомственной комиссии формируется из числа представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и иных лиц, определенных решением Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.

Порядок взаимодействия Министерства экономического развития Российской Федерации с уполномоченной организацией, проведения уполномоченной организацией предварительной оценки обоснованности и достоверности информации и материалов, содержащихся в заявлении, а также направленных отраслевым органом, и представления заключения по ее результатам устанавливается соглашением между Министерством экономического развития Российской Федерации и уполномоченной организацией.

10. По итогам рассмотрения заявления штаб Межведомственной комиссии принимает одно из следующих решений:

подготовка предложений об одобрении заявления с учетом заключения уполномоченной организации;

подготовка предложений об отклонении заявления;

решение о необходимости предоставления системообразующей организацией дополнительных материалов.

Решение принимается путем проведения очного голосования.

Члены штаба Межведомственной комиссии при голосовании выражают позицию об одобрении проекта решения указанного штаба, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, вынесенного на рассмотрение штаба Межведомственной комиссии в соответствии с регламентом ее работы, либо о его отклонении.

Принятым считается решение штаба Межведомственной комиссии, за которое проголосовало квалифицированное большинство (более трех четвертей) присутствующих членов штаба Межведомственной комиссии, включая представителей Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой службы.

Решения об одобрении заявления либо о его отклонении принимаются штабом Межведомственной комиссии и оформляются протоколом его заседания, который утверждается руководителем Межведомственной комиссии.

В случае принятия штабом Межведомственной комиссии решения о необходимости предоставления дополнительных материалов Министерство экономического развития Российской Федерации в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения запрашивает в системообразующей организации дополнительные материалы и (или) пояснения. При этом Министерством экономического развития Российской Федерации обеспечивается организация повторного заседания штаба Межведомственной комиссии в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил в течение 2 рабочих дней, считая со дня, следующего за днем представления системообразующей организацией запрашиваемых материалов.

11. Если принято решение об отклонении заявления, оно возвращается системообразующей организации Министерством экономического развития Российской Федерации с приложением протокола заседания штаба Межведомственной комиссии, на котором принято соответствующее решение.

12. Если принято решение об одобрении заявления, то заявление и материалы, направленные отраслевым органом в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, а также протокол заседания штаба Межведомственной комиссии, на котором принято соответствующее решение, направляются Министерством экономического развития Российской Федерации в Правительственную комиссию по повышению устойчивости развития российской экономики для рассмотрения.

При этом системообразующая организация информируется о направлении указанных материалов.

V. Принятие решений о предоставлении мер поддержки и мониторинг их исполнения

13. Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики рассматривает материалы, направленные Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил, на заседаниях, участие в которых в обязательном порядке принимают Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, осуществляющий в соответствии с распределением обязанностей координацию работы федеральных органов исполнительной власти по вопросам государственной политики в отраслях экономики, в которых функционирует системообразующая организация, и Министр финансов Российской Федерации.

По результатам рассмотрения материалов, направленных Министерством экономического развития Российской Федерации, Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики принимает решение о согласовании предоставления мер поддержки на условиях, одобренных штабом Межведомственной комиссии, и об организации соответствующей работы или о нецелесообразности либо невозможности их предоставления.

В случае согласования предоставления мер поддержки на условиях, одобренных штабом Межведомственной комиссии, Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики определяет федеральный орган исполнительной власти, ответственный за подготовку проекта акта Правительства Российской Федерации о предоставлении соответствующих мер поддержки системообразующей организации в соответствии с согласованными формами, объемами, сроками и условиями их предоставления, и поручает представить указанный проект в Правительство Российской Федерации в 3-дневный срок.

Сведения о решении, принятом Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, доводятся Министерством экономического развития Российской Федерации до системообразующей организации.

14. Министерство экономического развития Российской Федерации в установленном им порядке ведет реестр системообразующих организаций, в отношении которых Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики приняла решение о согласовании предоставления мер поддержки.

Указанный реестр результатов отбора должен содержать данные о системообразующих организациях, в отношении которых приняты решения о предоставлении им мер поддержки, данные о согласованных формах, об объемах, о сроках и об условиях их предоставления, а также о реквизитах решений Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.

15. Отраслевые органы в части компетенции обеспечивают в порядке, установленном Министерством экономического развития Российской Федерации, проведение мониторинга соблюдения системообразующими организациями условий предоставления мер поддержки, согласованных при прохождении отбора, результаты которого подлежат направлению в Министерство экономического развития Российской Федерации и при необходимости в Правительственную комиссию по повышению устойчивости развития российской экономики.

Для указанных целей отраслевой орган вправе запрашивать в системообразующей организации и получать необходимые документы и информацию, в том числе составляющие коммерческую тайну, а системообразующая организация обязана обеспечить их представление в полном объеме и в сроки, которые предусмотрены порядком проведения мониторинга соблюдения системообразующими организациями условий предоставления мер поддержки, согласованных при прохождении отбора, установленным Министерством экономического развития Российской Федерации.

В случае выявления несоблюдения системообразующими организациями условий предоставления мер поддержки, согласованных при прохождении отбора, отраслевой орган или Министерство экономического развития Российской Федерации, выявившие такое несоблюдение, обязаны направить соответствующую информацию в Правительственную комиссию по повышению устойчивости развития российской экономики.