Склоны горы Фудзи закроют для восхождения из-за коронавируса

В Японии этим летом желающим не удастся забраться на гору Фудзи. Местные власти ограничили доступ к ее склонам на фоне пандемии коронавируса нового типа.

Как передает телерадиокомпания NHK, администрации префектур Сидзуока и Яманаси, на территории которых располагается японская святыня, намерены закрыть все ведущие на гору маршруты.

Обычно сезон восхождения на Фудзи-сан длится с начала июля до начала сентября. В эти месяцы гору посещает большое количество японцев и иностранных туристов. Все они устремляются к вершине спящего вулкана высотой 3776 метров, чтобы встретить там рассвет и сделать запоминающиеся фотографии. Ежегодно на Фудзи поднимаются более 400 тысяч человек.

Согласно последним данным, в Японии более 16,3 тысячи человек заразились коронавирусом. Власти 14 мая объявили о досрочном прекращении режима ЧС в 39 из 47 префектур страны.