Собор Святого Петра в Ватикане открылся для посетителей

Главный католический храм - собор Святого Петра в Ватикане - снова открыт для верующих и паломников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

В понедельник утром папа Римский Франциск вознес молитву в одном из приделов у могилы папы Римского Иоанна Павла II по случаю 100-летия со дня его рождения.

Напомним, собор был закрыт для посещения 10 марта из-за распространения в Италии новой коронавирусной инфекции.

Допуск в собор Святого Петра будет регулироваться сотрудниками ватиканской жандармерии и добровольцами Мальтийского ордена. Всем посетителям предписано использование средств персональной защиты.