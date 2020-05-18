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Создатель Minecraft сменил название

Текст:   Антон Благовещенский
18.05.2020,  
17:22
Фото: Сайт Minecraft Фото: Сайт Minecraft
Фото: Сайт Minecraft

Компания Mojang, известная всему миру благодаря созданной ею игре Minecraft, официально объявила о смене названия и посвятила изменениям целый видеоролик, который выложила на YouTube.

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Теперь создатель одной из популярнейших игровых вселенной называется Mojang Studios. Изменениям подвергся и логотип компании. Смотрите сами.

Проекту Minecraft, легендарной "квадратной" виртуальной вселенной, исполнилось 11 лет. Под этим брендом также создана Minecraft Earth - игра в дополненной реальности.

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