Создатель Minecraft сменил название

Компания Mojang, известная всему миру благодаря созданной ею игре Minecraft, официально объявила о смене названия и посвятила изменениям целый видеоролик, который выложила на YouTube.

Теперь создатель одной из популярнейших игровых вселенной называется Mojang Studios. Изменениям подвергся и логотип компании. Смотрите сами.

Проекту Minecraft, легендарной "квадратной" виртуальной вселенной, исполнилось 11 лет. Под этим брендом также создана Minecraft Earth - игра в дополненной реальности.