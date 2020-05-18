Московский "Спартак" активировал опцию выкупа трансфера нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева. "Красно-белые" подписали с футболистом долгосрочный контракт.

Ранее в различных СМИ появилась информация, что личный контракт Соболева со спартаковцами рассчитан на четыре года, а его зарплата составит 1,2 миллиона евро в год.

- Признателен "Спартаку" за то, что в такое непростое время клуб поверил в меня и выкупил мой трансфер. Сделаю все возможное, чтобы в каждом матче приносить команде максимум пользы и радовать болельщиков, - приводит слова Александра официальный сайт москвичей.

В аренде в "Спартаке" Соболев провел четыре встречи в Премьер-лиге и розыгрыше Кубка страны, отдав две результативные передачи. В первой части сезона он забил десять голов в 18 играх за "Крылья Советов".