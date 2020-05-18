По данным, опубликованным министерством обороны США, эта страна разместила 15 биолабораторий в сопредельных с Китаем и Россией странах. Однако, по официальной информации российской стороны, американские тайные биолаборатории расположены в 27 странах, включая бывшие советские республики и их сопредельные страны. Количество американских биолабораторий огромно. Уже подтверждена информация о том, что на территории Украины действует 15 американских биолабораторий, в Грузии - три лаборатории и 11 малых исследовательских институтов. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что в настоящее время число американских биолабораторий по всему миру превысило 200.

В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что министерство обороны США под предлогом борьбы с биохимическим терроризмом создало биолаборатории в сопредельных с Россией регионах с целью повышения влиянии в биохимической сфере за пределами США. Мария Захарова также указала, что нельзя исключать, что в подобных лабораториях американцы в третьих странах ведут работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях.

Действия американской стороны также вызвали настороженность у некоторых деятелей Украины. Украинский политолог Александр Лазарев заявил, что на Украине действуют биологические лаборатории США, которые занимаются исследованием боевых вирусов, что угрожает самой Украине. Он согласился проверить деятельность американских биолабораторий, действующих в стране.

Некоторые СМИ сообщили, что лаборатории, размещенные США за рубежом, при этом находящиеся под контролем США, используются для исследования опасных заболеваний конкретных групп людей, а также для проведения научно-исследовательских проектов, запрещенных на территории США.

По сообщению газеты USA Today, с 2003 года в американских лабораториях произошли сотни инцидентов, в ходе которых сотрудники соприкасались со смертельно опасными микробами.

Недавно на пресс-конференции представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что США создали большое количество биологических лабораторий на территории бывшего Советского Союза и молчат об их деятельности, ситуации с безопасностью и других вопросах, что вызывает серьезную обеспокоенность у населения этих государств и соседних стран. Местные жители настойчиво требуют закрыть эти объекты.

Китайская сторона выразила надежду, что американская сторона займет ответственную позицию, примет во внимание серьезную обеспокоенность мирового сообщества и обеспечение безопасности здоровья местных жителей, и предпримет реальные шаги, устранив эти опасения.