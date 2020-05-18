Степан Солженицын возглавит крупнейшую российскую угольную компанию

Руководство Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) перейдет к Степану Солженицыну, занимающему должность гендиректора дочерней "Сибирской генерирующей компании".

При этом он продолжит занимать этот пост, отмечается в пресс-релизе СУЭК, опубликованном в понедельник.

С 2004 года компанией руководил Владимир Рашевский. Кадровые перестановки связаны с поэтапной трансформацией структуры управления СУЭК.

"Эти решения отражают произошедший значительный рост масштабов деятельности СУЭК и ее трансформацию в диверсифицированный холдинг, включающий, помимо угольных производственных предприятий, логистические и энергетические активы", - говорится в релизе.

Отмечается, что Рашевский останется в совете директоров СУЭК и войдет в совета директоров компании "ЕвроХим".