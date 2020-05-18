Стоимость нефти Brent превысила 35 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила отметку 35 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 32,5 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

Менее чем за сутки цены на марку Brent выросли на 8,5%, а на WTI - на 10%. Оптимистический настрой рынка связан с ожиданиями постепенного снятия карантинных ограничений, данными о запасах сырой нефти в США, которые впервые с января этого года продемонстрировали снижение на 745 тыс. баррелей, а также ростом спроса на нефть в Китае.

По мнению главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена, кратковременный обвал марки WTI до отрицательных цен в прошлом месяце спас рынок, запустив наблюдаемое сейчас восстановление. Основные мировые производители, оказавшись перед повышенным риском переполнения хранилищ и широкого проседания цен, нарастили усилия по сокращению добычи.

По условиям новой сделки ОПЕК+ ее участники должны снизить производство на 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июня этого года. Еще 1,18 миллиона баррелей в сутки дополнительного сокращения приходится на Саудовскую Аравию, ОАЭ и Кувейт. Ожидаемое снижение производство странами, официально не присоединившихся к ОПЕК+, но поддержавших сокращение добычи оценивается 3-5 млн баррелей в сутки.