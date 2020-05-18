Астрономы показали столкновение галактик, ожидающее Млечный путь

Европейская южная обсерватория ESO опубликовала новый снимок пары спиральных галактик, которые находятся в процессе слияния, назвав фото "галактическим балетом".

Снимок в высоком разрешении опубликован на сайте ESO в рубрике "Фото дня". На нем запечатлена пара взаимодействующих спиральных галактик, имеющих обозначения NGC 5426 и NGC 5427.

Они были открыты еще в 1785 году немецко-британским астрономом Уильямом Гершелем, который также открыл инфракрасные лучи и планету Уран. Эти объекты расположены на расстоянии более 120 миллионов световых лет от Земли.

Их размеры примерно одинаковые. Некоторые астрономы считают, что они находятся в процессе слияния. По сути, это большая космическая катастрофа, в результате которой из двух галактик будет образована одна.

Согласно прогнозам астрономов, нечто подобное в будущем ожидает и наш Млечный путь. Расчеты показывают, что примерно через пять миллиардов лет наша галактика может столкнуться со своим соседом, галактикой Андромеды.

Что касается объектов на снимке, то в течение нескольких миллионов лет в процессе их взаимодействия будет появляться все больше новых звезд, причем многие из них родятся в газовой перемычке, соединяющей эти галактики.

Это уже не первый снимок данных объектов. Предыдущие также можно найти на сайте ESO.