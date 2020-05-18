Судно "Михаил Сомов" готовится выйти к полярным станциям

С завершением в России выходных дней, объявленных в связи с распространением пандемии коронавируса, легендарное научно-исследовательское судно "Михаил Сомов" в режиме соблюдения карантинных мер начало подготовку к выходу в рейс. Оно должно доставить жизненно важный груз на 15 полярных станций Росгидромета.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Росгидромета, в настоящее время в порту Архангельска идет погрузка 500 тонн различных грузов, среди которых топливо, продукты питания, медикаменты, спецодежда, стройматериалы, спецоборудование и многое другое. В связи с пандемией особое внимание уделяется обеспечению безопасности экипажа и состава экспедиции для предупреждения распространения COVID-19 в труднодоступных районах Крайнего Севера.

В порту организован круглосуточный вахтенный контроль доступа на судно, выход на берег возможен только в маске и перчатках. На корабле проводятся обработка помещений каждые два часа и комплексная дезинфекция - еженедельно. Обследование экипажа и членов экспедиции на коронавирусную инфекцию проходит в два этапа: 14-15 мая и непосредственно перед выходом в море.

Как отметили в ведомстве, всего в период судоходства в этом году будет совершено три рейса для снабжения более 60 труднодоступных метеорологических станций на севере страны. В частности, он выполнит рейсы от Архангельска до Чукотки через Белое и Баренцево моря, а затем в акватории Северного морского пути через Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря.