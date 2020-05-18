Тест "СОЮЗа": Что вы знаете о праздниках и обрядах народов России и Беларуси

В Музее Победы в Москве открылась уникальная панорама, посвященная защите Брестской крепости. Как шла работа над экспозицией и чем помогли московским музейщикам их белорусские коллеги - рассказал директор музея Александр Школьник
В Гродно возле древней Коложской церкви установили 12-тонную мемориальную глыбу розового гранита. Так в городе началась международная акция "Сирень Победы", приуроченная к 75-летию окончания Великой Отечественной войны
Среди ролей, прославивших Василия Ланового, - Павка Корчагин в "Как закалялась сталь", генерал Вольф в "Семнадцати мгновениях весны", Иван Варавва в "Офицерах". В интервью "СОЮЗу" актер рассказал, какую роль считает самой значимой
Одна из самых острых тем на фоне пандемии - ситуация на рынке труда. Впереди нас ждет волна сокращений. Кто рискует попасть в категорию наиболее уязвимых - "СОЮЗу" рассказала эксперт Елена Лимонова
Гомельчанин Александр Курако строит храмы на краешке России и пишет книги для детей. Он привык жить на Дальнем Востоке, но сердце всегда рвется в крохотное белорусское село, где прошло его детство. Подробнее читайте в материале "СОЮЗа"
Что происходит в мировой экономике и как кризисные явления влияют на Союзное государство? Каким оно выйдет из нынешних испытаний? Об этом и других проблемах "СОЮЗ" поговорил с экономистом Ириной Новиковой
Снимок у Знамени Победы - момент волнующий. С 1 мая возможность сделать такое фото получат посетители Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Правда, вместо ценной реликвии будет использована ее копия
Второй месяц мир живет в условиях пандемии. Люди все чаще сталкиваются с озлоблением и даже открытой враждой. Вооружившись письмами читателей, корреспондент "СОЮЗа" отправилась за консультацией к клиническому психологу Ирине Катин-Ярцевой