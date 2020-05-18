Культура
18.05.2020 09:35
Текст: Юлия Васильева

Тест "СОЮЗа": Что вы знаете о праздниках и обрядах народов России и Беларуси

Белорусы и россияне - самые близкие друг другу народы. У нас общие корни, схожие обычаи и традиции. Знание культурного наследия помогает нам лучше понимать друг друга и бережно хранить нашу общую историю, которая тесно переплетается с традиционными праздниками, передающимися из поколения в поколение. Масленица, Купалье, Коляды, в каждом из этих праздников, как и во многих других, прослеживаются элементы наших общих древних языческих верований и обычаев. Эти верования очень органично вплелись в христианскую веру, и в результате россияне и белорусы сегодня с удовольствием отмечают праздники наших предков. Проверьте, как вы знаете народные праздники, обряды и традиции?
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