Торговые сети "прокредитовались" за счет гречки

"Это был такой большой беспроцентный кредит. Поэтому сейчас у всех участников этой цепочки - от производителей до торговых сетей - сформировалась хорошая подушка безопасности. С ее помощью вполне можно компенсировать сегодняшнее падение спроса и выручки", - считает эксперт.
Вместе с тем, по его мнению, в условиях снизившегося потребительского спроса точечные меры поддержки участников рынка должны быть. Такой мерой могло бы стать, например, субсидирование перевозок зерна из Зауралья в центральную часть России.
Андрей Тенишев указывает на то, что ряд протекционистских мер по ограничению экспорта продуктов питания и сырья уже принято на уровне ЕЭК. Их достаточно, чтобы не волноваться за продовольственную безопасность страны.
Полностью интервью с начальником управления по борьбе с картелями ФАС Андреем Тенишевым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".