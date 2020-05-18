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18 мая 2020 г.

Указ губернатора Тульской области от 18 мая 2020 года № 50 "О внесении изменений в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41"

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 683 "О внесении изменения во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующие изменения:

1) в пункте 2 указа текст ", по 31 мая 2020 года" исключить;

2) подпункт 2.1 указа изложить в новой редакции:

"2.1. Обязать граждан в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции по 29 мая 2020 года, за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Режим самоизоляции не применяется к руководителям предприятий (организаций), руководителям органов государственной власти Тульской области и органов местного самоуправления Тульской области, работникам медицинских организаций независимо от форм собственности, а также работникам учреждений социальной защиты. населения, социального обслуживания и центров занятости населения с их письменного согласия и работникам предприятий (организаций), осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, с их письменного согласия.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.";

3) в абзаце 2 пункта 3 указа текст "работникам старше 65 лет и" исключить.

2. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин



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