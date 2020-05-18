Турция откроет границы 20 мая

Пока турецкие границы откроются для граждан 31 государства, включая основные государства, из которых на турецкие курорты едут туристы. Кроме России это Грузия, Азербайджан, Украина, а некоторые страны Европы и Ближнего Востока. Но министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что страна запустила консультации в режиме "телефонной дипломатии" с 70 государствами, туристы из которых традиционно приезжают на отдых на турецкие курорты.

Уточняется при этом, что поначалу будет доступен только оздоровительный отдых, а далее турецкие власти намерены опробовать противокоронавирусные меры по приему иностранцев в комплексах с медицинским уклоном. Среди направлений лечения, по которым страна уже готова принять визитеров, названы ортопедия, онкология, травматология, детская хирургия, кардиология, нейрохирургия, интенсивная терапия и некоторые другие.

Министерство туризма Турции ожидает, что, если коронавирус будет под контролем, уже в 2021 году Турция может ожидать 63 миллиона туристов.