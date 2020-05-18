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Рубрика: Общество

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Ученикам столичных школ выставили годовые оценки
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(8159)
Московские школьники за парты в этом учебном году уже не вернутся: итоговые оценки им выставили 15 мая. Онлайн-занятия, однако, будут идти оставшиеся две недели. Присоединиться к ним можно по желанию. Ученики 9 и 11 классов продолжат подготовку к экзаменам.
Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости

Как рассказали "РГ" в пресс-службе столичного департамента образования и науки, обучение с 18 мая продолжается в дистанционном формате, но без домашних заданий и оценок. Учащиеся выпускных классов готовятся к ОГЭ и ЕГЭ - педагоги дают им онлайн-консультации. О том, как и когда пройдут сами экзамены, будет объявлено позже. По словам Гаянэ Асадовой, мамы четвероклассника, отметки за год ему выставили, но переводные экзамены сдать все же придется.

Фото: iStock
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"Наша школа N 45 имени Мильграма - единственная в округе обязала своих четвероклассников сдавать три экзамена (русский язык, математику и английский), для перевода в пятый гимназический класс, - объяснила она "РГ". - Поэтому для нас учеба не закончилась. Мы вынуждены сейчас активно готовиться к экзаменам и учиться: два урока в день и много заданий".

Дежурные группы для учеников 1-4 классов и воспитанников дошкольных групп, чьи родители работают, по-прежнему принимают детей. Численность каждой - до 12 человек. "В образовательных учреждениях, на базе которых открыты дежурные группы, созданы все условия для профилактики заболеваний, - пояснили в департаменте. - Детям каждый день измеряют температуру и следят за их самочувствием, помещения регулярно убирают и проветривают. Также используются безопасные для детей бактерицидные лампы закрытого типа".

Дежурные группы для учеников 1-4 классов по-прежнему принимают детей

Во всех школах Москвы, напомним, очные занятия отменили с 21 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Уроки уже два месяца проходят дистанционно.

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