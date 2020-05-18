Ученые: Переболевшим атипичной пневмонией не страшен COVID-19

Людям, переболевшим SARS (тяжелым острым респираторным синдромом) в 2003 году, не страшен COVID-19. Как пишет журнал Nature, выработанные после атипичной пневмонии антитела способны естественным образом блокировать коронавирус нового типа. А это значит, что они могут также служить для разработки противовирусных препаратов и вакцин.

Ученые провели эксперимент в лабораторных условиях. Они выделили несколько видов моноклональных антител у пациента, перенесшего 17 лет назад SARS. Как оказалось, некоторые из них способны связываться с новым коронавирусом SARS-CoV-2 и предотвращать заражение организма. Комбинирование нескольких антител, по мнению исследователей, может помочь справиться с разными мутациями COVID-19.

Теперь необходимо провести исследования на людях, чтобы убедиться, что действительно найдено лекарство от коронавируса.

Напомним, вспышка SARS произошла в 2002-2003 годах. Случаи заболевания были зарегистрированы в 29 странах, больше всего в Китае. Всего было отмечено 8098 случаев, из которых 774 закончились смертельным исходом.

Коронавирус нового типа уже обнаружен у 4,7 миллиона человек во всем мире, 315 тысяч скончались.