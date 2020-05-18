Уникальные интервью участников Великой Отечественной представил Музей Победы

24 фильма под общим названием "Моя война", в которых участники Великой Отечественной войны рассказывают о пережитом, представил в новой онлайн-экспозиции Музей Победы.

В фильмах собраны интервью, кадры кинохроники, личные архивы снайперов и пехотинцев, танкистов и летчиков из различных регионов страны и бывших республик Советского союза.

Среди фильмов - последнее интервью разведчика Алексея Николаевича Ботяна, ставшего прототипом главного героя романа Юлиана Семенова "Майор Вихрь". Открывается подборка фильмов с первого интервью Алексея Кузнецова, во время войны он был минометчиком в Миргородской дивизии.

Пока посмотреть фильмы можно на YouTube-канале музея, позже они будут доступны воочию на мультимедийных экранах масштабной экспозиции "Подвиг Народа".