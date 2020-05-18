В Бишкеке милиция открыла стрельбу для разгона нарушителей карантина

В Бишкеке инспектор управления Патрульной службы милиции был вынужден применить табельное оружие для того, чтобы предотвратить нападение на себя нарушителей карантина.

По данным ГУВД столицы, инцидент произошел в одном из городских парков. "Милиционер заметил большую группу людей, подошел к ним и попросил разойтись, так как они нарушали режим карантина. В ответ неизвестные повели себя агрессивно, вступили в конфликт с инспектором, попытались завладеть его табельным оружием. Старший сержант был вынужден выстрелить в воздух, после чего нападавшие отступили", - рассказали в ведомстве.

В ГУВД отметили, что милиционер действовал в соответствии со статьей̆ 15 ("Применение и использование огнестрельного оружия") Закона КР "Об органах внутренних дел".

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", идет поиск участников чрезвычайного происшествия.