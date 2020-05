В чем истинная причина эпидемической катастрофы в США

"11 января, когда большинство людей еще не знали, что происходит, мы уже стали пытаться разработать (антивирусные) вакцины". Дата, указанная в заявлении, с которым выступил американский глава государства 15 мая в Белом доме, стала настоящей мировой сенсацией.

2 января Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) провели обсуждение с китайской стороной. Китай проинформировал Всемирную организацию здравоохранения о мутации коронавируса нового типа 12 января (по пекинскому времени). Это означает, что американская сторона сразу же была поставлена в известность. Китай предоставил все имеющиеся у него данные. В таком случае, почему американская сторона стала не только скрывать от общественности реальную ситуацию с эпидемией, но и обвинять Китай в т.н. информационной непрозрачности?

Американская сторона, которая всеми силами пытается свалить свою вину на Китай, становится не в состоянии продолжать свои "маневры". Как оказалось, информацию об эпидемии коронавируса скрывал, не кто иной, как сама красноречивая администрация США.

По сообщениям американских СМИ, в январе и феврале этого года в штате Флорида число подтвержденных случаев заражения или с подозрением на COVID-19 достигло 171. А первый случай заражения появился еще 1 января. Причем, все эти люди не бывали в местах, где обнаружили коронавирусную инфекцию. По мнению эпидемиолога Флоридского международного университета Мэри Джо Трепка (Mary Jo Trepka), множество факторов указывает на то, что с большой долей вероятности в январе и феврале в штате Флорида уже появилась коронавирусная инфекция. Однако, 4 мая на официальном сайте администрации штата Флорида были удалены все данные относительно 171 случая заражения коронавирусом, и местные власти не дали никакого объяснения по этому поводу. Что они пытаются скрыть?

По сообщениям CNN, Белый дом в последнее время усилил контроль над информационной коммуникацией. Ведущим американским экспертам не позволяют давать интервью государственным телеканалам. Мнение ученых теперь не услышишь с экранов телевизоров. В целях достижения своих личных интересов американские политики намерены держать научные круги под строгим контролем.

К настоящему моменту в США более 88 тысяч человек скончались от заражения коронавирусом. На днях, комментируя поражение команды Д. Трампа в борьбе с пандемией, редакция The Lancet - самого авторитетного медицинского журнала мира - опубликовала передовую статью под заголовком "Возрождение Центров по контролю и профилактике заболеваний США" (Reviving the US CDC). Как отмечается в статье, Центры по контролю и профилактике заболеваний США являются федеральным агентством министерства здравоохранения США. Однако в момент противостояния эпидемии их роль ограничили до минимума. Чтобы достигнуть личных интересов, американские политики скрывают информацию об эпидемии, оказывают давление на ученых и перекладывают ответственность на других. Их поступки позволяют увидеть, в чем заключается реальная причина эпидемической катастрофы в США.