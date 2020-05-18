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18.05.2020 20:25
Рубрика: В мире

Вновь стала "своей"

В Германии заговорили о пятом сроке для канцлера Меркель
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(8159)
По мере того, как пандемия коронавируса в Германии начинает потихоньку отступать, в республике все чаще раздаются голоса о том, что канцлер Ангела Меркель, бессменно управляющая страной почти пятнадцать лет, могла бы остаться и на пятый срок. И это несмотря на то, что еще осенью 2018-го Меркель сложила с себя полномочия по руководству правящим Христианско-демократическим союзом, твердо заявив, что уйдет из политики после следующих выборов в бундестаг (они должны пройти в 2021 году). О том, что в Берлине ходят такие кулуарные разговоры, недавно сообщил не кто-нибудь, но один из самых яростных ее критиков, экс-премьер Баварии, а ныне министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер. Что стоит за этими откровениями, выясняла "РГ".
Фото: Michael Kappeler/dpa via AP Фото: Michael Kappeler/dpa via AP
Фото: Michael Kappeler/dpa via AP

"Не могу отрицать, что в последнее время все чаще звучат подобные идеи", - подтвердил Зеехофер в интервью Bild am Sonntag. Баварец, оппонировавший госпоже Меркель в миграционных делах и даже бросивший однажды в сердцах, что "больше не может работать с этой женщиной", теперь публично восхитился "выдающейся командной работой" правительства в борьбе с коронавирусом и признал главную заслугу "стратегического лидерства" фрау канцлера.

При этом сама она решения о завершении политической карьеры пока не меняла. Между тем, как отмечает Deutsche Welle, вакансия преемника Ангелы Меркель в качестве прямого кандидата от избирательного округа номер 15 "Передняя Померания - Рюген - Передняя Померания - Грайфсвальд I" все еще открыта. Впрочем, юристы признают: формирование списков может подождать до начала следующего года, кроме того, наличие мандата в бундестаге для федерального канцлера вовсе не обязательно. Кстати, если бы голосование состоялось завтра, то, по данным опроса Forsa, правящий консервативный альянс ХДС/ХСС набрал бы 38 процентов голосов. На фоне успешной борьбы с "короной" взлетел и личный рейтинг канцлера, которую еще недавно нещадно критиковали за политику "открытых дверей".

Фото: EPA-EFE/OMER MESSINGER
У избирательного офиса Ангелы Меркель установили надгробие

Напомним, что впервые Ангела Меркель принесла присягу 22 ноября 2005 года. С тех пор она уже возглавляет правительство ФРГ дольше, чем Конрад Аденауэр и Гельмут Коль. Так может ли "мутти" ("мамочка", как окрестили ее немцы) пойти на новый рекорд? Своим мнением с "РГ" поделился немецкий политолог АЛЕКСАНДР РАР:

- Лично я пока еще не верю, что Меркель действительно останется на пятый срок. Но как аналитик не могу не признать: шансов, что такой сценарий может реализоваться, становится все больше. Германия столкнулась с серьезнейшим кризисом. Для многих слоев населения, попавших в группу риска, встал ребром вопрос о жизни и смерти. С экономической точки зрения многие предприятия также оказалась на грани выживания. На этом этапе канцлер потушила пожар, проведя страну между этими двумя вызовами. С одной стороны, она эффективно организовала карантин, который оказался не таким строгим, как в Италии, однако позволил избежать высокой смертности. И хотя госпожа Меркель преподносила эти меры как совместные решения федерального правительства и земель, с которыми она постоянно консультировалась, все понимают, что она несет за них личную ответственность. С другой стороны, государство выделило колоссальные суммы на помощь гражданам. Миллиарды евро, образно говоря, разбрасывались с вертолета над Германией, чтобы никто не голодал, не опасался за свое существование. Другое дело, что эти резервы уже исчерпаны, но на первых порах поддержку получили все, кто в ней нуждался. Это и бизнесмены, и представители творческой интеллигенции, и сотрудники компаний, которые были переведены на сокращенную работу. За счет этой модели работодатели получили от государства пособия на выплату зарплат работникам, которых не пришлось массово увольнять. В отличие от миграционного кризиса, в котором Меркель руководствовалась либеральной идеологией, в разгар "короны" она проявила себя как политик, действующий в интересах своих граждан.

В разгар пандемии Меркель проявила себя как политик, действующий прежде всего в интересах своих граждан

Вместе с тем ни один из ее потенциальных преемников не проявил себя столь же эффективно в глазах населения. Премьеры земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет и Баварии Маркус Зедер погрязли в разборках друг с другом по поводу того, чей подход в борьбе с эпидемией оказался более правильным. Фридрих Мерц (юрист, бизнесмен, в далеком прошлом лидер фракции ХДС\ХСС в бундестаге - прим.РГ) и Норберт Реттген (экс-министр по делам окружающей среды) просто померкли и исчезли с горизонта. К тому же эпидемия не дает им возможности нормально провести кампанию, чтобы побороться за пост нового лидера христианских демократов. Недаром этот вопрос решено было перенести на конец года.

Фото: EPA/GERRY PENNY
Меркель назвала пандемию самым серьезным вызовом со времен создания ФРГ

Между тем с 1 июля к Германии переходит председательство в ЕС, который предстоит как-то вытаскивать из глубочайшей экономической ямы. По мнению многих, под вопросом оказалось само будущее европейского проекта. Если госпоже Меркель удастся консолидировать Европу, ее авторитет вырастет еще больше. При этом она действует очень аккуратно: не спешит напрямую раздавать немецкие деньги на спасение бедных стран (что тоже добавило ей очков), но предлагает задействовать иные механизмы, которыми все остались бы довольны. Да и в целом ни у Зедера, ни у Лашета нет такого опыта в международных делах, как у Меркель.

Конечно, никто не знает, что будет дальше. Политический маятник для Ангелы Меркель всегда может качнуться в обратную сторону в зависимости от того, какими окажутся отдаленные последствия ее решений для немецкой экономики. В любом случае последнее слово по поводу ухода Меркель после выборов 2021 года, несмотря на ее прежние заявления, еще не сказано. Ну а немецкая конституция, в отличие от американской или французской, не налагает формальных ограничений на срок пребывания главы государства (в данном случае - правительства) у власти.

Между тем

Подчиненные стали прислугой

Госсекретаря США Майкла Помпео заподозрили в злоупотреблении полномочиями, а именно - в использовании своих подчиненных как личной прислуги. В частности, глава американской дипломатии предположительно заставлял своих помощников в аппарате ведомства и охранников гулять с его собакой, носить его вещи в химчистку, заказывать столики в ресторанах для него и супруги, а также выполнять другие поручения, не связанные с их прямыми служебными обязанностями.

По сведениям телеканала NBC, который ссылается на источники в конгрессе, на госсекретаря поступило несколько жалоб. Их проверкой занялся генеральный инспектор госдепартамента Стивен Линик, но в минувшую пятницу президент Дональд Трамп заявил о его увольнении из-за утраты доверия, но дополнительных пояснений не привел. Теперь проверкой жалоб занялись другие лица, которые и "слили" в прессу подробности закулисного скандала.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, являющаяся одним из самых непримиримых оппонентов Трампа и его администрации, назвала незаконным решение главы государства уволить инспектора, который в американской структуре власти выполняет в ведомстве функции независимого проверяющего. Оппозиция подозревает, что решение уволить Линика президент принял с подачи Помпео, который решил избавиться от фигуры, расследовавшей его предполагаемые злоупотребления своим положением.

Подготовил Игорь Дунаевский

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