В Гидрометцентре объяснили происхождение затянувшихся майских холодов

Новости

Живущего в Киеве российского юмориста разозлил вопрос о Крыме 05:20
Американское издание сообщило о новом "морском монстре" в России 05:10
В Японии розничная цена на золото достигла рекордного уровня 04:45
Аномальная жара в Сибири продержится еще неделю 04:31
ВВС Канады сообщили о гибели одного человека при крушении самолета 04:09
Видео: В Приморье выходивший к людям тигренок отправлен на реабилитацию 04:00
Хабаровчанин получил срок за призывы к терроризму 03:49
На Камчатке мужчину осудили за призывы к убийству росгвардейцев 03:36
Россиянам предложили понаблюдать за МКС невооруженным глазом 03:30
Трамп заявил о серьезном сокращении числа заболевших COVID-19 в США 02:49
ВОЗ оценила эффективность распыления дезинфицирующих средств при COVID-19 02:31
Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель 02:20
Пилот разбившегося в Канаде военного самолета успел катапультироваться 01:37
В Дагестане медики "Скорой помощи" пожаловались на отсутствие выплат 01:25
В США резко снизилось число заявок на грин-карты и гражданство 01:08
Шесть человек погибли в ДТП в Курганской области 00:30
В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС 00:09
Более 70 человек умерли от коронавируса в Москве за сутки 17.05.2020
Вирусолог рассказал, кому сделают прививку от COVID-19 в первую очередь 17.05.2020
Призывников обеспечат медицинскими масками на пути к местам службы 17.05.2020
Правительство утвердило порядок продления регионами ограничений для бизнеса 17.05.2020
Главврач осетинской "скорой" заявил об увольнении после критики губернатора 17.05.2020
Коронавирус выявлен у 1,6 тысячи военнослужащих ВС 17.05.2020
Итальянская молодежь перестала сохранять социальную дистанцию 17.05.2020
В Сочи девушка выжила, упав с мотоцикла на скорости 190 км/ч 17.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
18.05.2020 05:00
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре объяснили происхождение затянувшихся майских холодов

Текст: Ольга Игнатова
В центр европейской территории пришла однообразная погода - как будто специально для тех, кто любит постоянство.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

- Сейчас мы видим устойчивый зональный процесс - холодные воздушные массы идут к нам с северо-запада, с Ирландского моря. Температура поэтому ниже нормы на 3-4 градуса. И в течение всей недели не просматривается каких-либо изменений, - пояснил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: iStock
Гидрометцентр: Центральную Россию ожидает аномально холодная погода

Максимальные температуры днем в центральных областях составят плюс 12-15 градусов, ночью будет около пяти градусов. Облачно с прояснениями и с небольшими дождями каждый день.

При этом в регионы Западной Сибири продолжит поступать жаркий воздух. Температура в Омской, Томской, Новосибирской областях, на Алтае превышает норму для этого времени года на 10-15 градусов. А на востоке Красноярского края на 16-17 градусов. Жара там стоит уже полтора месяца. "Это связано с антициклоном, который господствует в Сибири. По западной периферии актициклона качается жаркий воздух из Средней Азии, Ирана. Необычный и очень устойчивый процесс", - отмечает Вильфанд.

Он уточняет, что затяжные процессы характерны для теплого времени года. Зимой в атмосфере процессы происходят быстрее, чем летом. По словам синоптика, зимой возникают условия для движения воздушных масс от экватора к полюсу. Но за счет вращения Земли происходит отклонение начальной силы и воздушные массы движутся с запада на восток. "В то же время зимой Атлантический океан существенно теплее континента, там всегда температура воды не ниже плюс 10-15 градусов. А в Сибири минус 30. Создается дополнительное различие температур между океаном и континентом. И тогда западно-восточный перенос усиливается. В этом году зональный процесс был выражен настолько сильно, что воздушные массы с Атлантики очень интенсивно двигались, поэтому у нас такая невероятно теплая зима была", - объясняет синоптик.

В Москве продлен "желтый" уровень погодной опасности

А летом другая ситуация. "В приполярных районах температура повышается. И различие температур на экваторе и полюсе уменьшается. Следовательно, и западно-восточный перенос тоже уменьшается. Кроме того летом температура воздуха над океаном ниже, чем над континентом. Потому что солнце прогревает континент, и сразу над континентом прогревается воздух. А над океаном не так: солнце прогревает океан, но океан жадный, он не отдает тепло атмосфере, а накапливает. Поэтому возникает различие температур, которое заставляет воздушные массы двигаться с востока на запад. И вот это и приводит к возникновению устойчивых стационарных антициклонов", - говорит Вильфанд. Один из них как раз "завис" над Сибирью и никак не хочет поделиться своим теплом с европейской Россией.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок
Бельгийские врачи устроили премьеру "коридор позора"
Вирусолог рассказал, кому сделают прививку от COVID-19 в первую очередь
Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
Россиянам предложили понаблюдать за МКС невооруженным глазом
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ