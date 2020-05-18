В Гидрометцентре объяснили происхождение затянувшихся майских холодов

В центр европейской территории пришла однообразная погода - как будто специально для тех, кто любит постоянство.

- Сейчас мы видим устойчивый зональный процесс - холодные воздушные массы идут к нам с северо-запада, с Ирландского моря. Температура поэтому ниже нормы на 3-4 градуса. И в течение всей недели не просматривается каких-либо изменений, - пояснил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Максимальные температуры днем в центральных областях составят плюс 12-15 градусов, ночью будет около пяти градусов. Облачно с прояснениями и с небольшими дождями каждый день.

При этом в регионы Западной Сибири продолжит поступать жаркий воздух. Температура в Омской, Томской, Новосибирской областях, на Алтае превышает норму для этого времени года на 10-15 градусов. А на востоке Красноярского края на 16-17 градусов. Жара там стоит уже полтора месяца. "Это связано с антициклоном, который господствует в Сибири. По западной периферии актициклона качается жаркий воздух из Средней Азии, Ирана. Необычный и очень устойчивый процесс", - отмечает Вильфанд.

Он уточняет, что затяжные процессы характерны для теплого времени года. Зимой в атмосфере процессы происходят быстрее, чем летом. По словам синоптика, зимой возникают условия для движения воздушных масс от экватора к полюсу. Но за счет вращения Земли происходит отклонение начальной силы и воздушные массы движутся с запада на восток. "В то же время зимой Атлантический океан существенно теплее континента, там всегда температура воды не ниже плюс 10-15 градусов. А в Сибири минус 30. Создается дополнительное различие температур между океаном и континентом. И тогда западно-восточный перенос усиливается. В этом году зональный процесс был выражен настолько сильно, что воздушные массы с Атлантики очень интенсивно двигались, поэтому у нас такая невероятно теплая зима была", - объясняет синоптик.

А летом другая ситуация. "В приполярных районах температура повышается. И различие температур на экваторе и полюсе уменьшается. Следовательно, и западно-восточный перенос тоже уменьшается. Кроме того летом температура воздуха над океаном ниже, чем над континентом. Потому что солнце прогревает континент, и сразу над континентом прогревается воздух. А над океаном не так: солнце прогревает океан, но океан жадный, он не отдает тепло атмосфере, а накапливает. Поэтому возникает различие температур, которое заставляет воздушные массы двигаться с востока на запад. И вот это и приводит к возникновению устойчивых стационарных антициклонов", - говорит Вильфанд. Один из них как раз "завис" над Сибирью и никак не хочет поделиться своим теплом с европейской Россией.