В Гонконге выпустили мороженое со вкусом слезоточивого газа

В Гонконге появилось мороженое со вкусом слезоточивого газа, как напоминание об уличных протестах, которые продолжались до начала пандемии коронавируса, и сейчас, после ослабления режима изоляции, могут вспыхнуть с новой силой.

Чтобы достичь от поедания мороженого эффекта, схожего с эффектом слезоточивого газа, 31-летний изобретатель (который предпочитает не раскрывать своего имени, опасаясь преследования со стороны властей), испробовал много разных ингредиентов, например - японский хрен-васаби и горчицу. Однако ближе всего по вкусу оказался черный перец.

"Мы поджариваем и измельчаем черный перец, и высыпаем его в итальянское мороженое gelato, - пояснил создатель нового вкуса. - Получается несколько остро, но зато дает ощущение раздражения в горле, как это бывает после слезоточивого газа".

По отзывам тех, кто попробовал мороженое, "на вкус это как слезоточивый газ, становится трудно дышать, он острый и раздражающий горло, и сразу хочется выпить много воды".

За время противостояния с протестующими в Гонконге в 2019 - начале 2020 года полиция израсходовала порядка 16 тысяч патронов со слезоточивым газом.