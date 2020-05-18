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18.05.2020 15:34
Рубрика: В мире

В Индии срочно эвакуируют тысячи человек из-за суперциклона

Текст: Константин Волков

Индия эвакуирует тысячи человек с побережья Бенгальского залива из-за угрозы суперциклона Амфан, движущегося в настоящее время по направлению к штатам Орисса и Западная Бенгалия, сообщает газета The Times of India.

Фото: Corriere della Sera/youtube.com
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Ожидается, что скорость ветра при ударе стихии по суше будет достигать 130 км/ч, и 70-80 км/ч - когда ураган достигнет Калькутты и Бангладеш.

Несколько десятков спасательных команд работают в прибрежных районах, по которым должна нанести удар стихия. Ситуация осложняется опасностью распространения среди эвакуируемых коронавирусной инфекции, поскольку соблюдать социальную дистанцию в таких условиях возможности нет.

Суперциклон принесет с собой обильные дожди, которые могут вызвать сход оползней. Дожди затронут не только штаты Орисса, Западную Бенгалию и государство Бангладеш, но также северо-восточные штаты Индии - Ассам, Сикким и другие.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди собирает совещание высокого уровня, чтобы обсудить ситуацию и меры помощи пострадавшим.

В мире Юго-Восточная Азия Индия

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