В Ирландии почтили память жертв Великого голода середины XIX века

В Дублине прошла акция памяти жертв Великого голода 1845-1852 годов, в результате которого умерли более миллиона человек. Церемония возложения венков к мемориалу погибшим в ирландской столице в этом году состоялась без зрителей из-за коронавируса COVID-19, пишет газета Irish Examiner.

Министр культуры, наследия и по делам Гэльских районов Джозефа Мэдиган сравнила с врачами и медсестрами, которые сейчас работают с больными коронавирусом, тех, кто в середине XIX века самоотверженно помогал нуждающимся.

Бедствие национального масштаба 175 лет назад было вызвано грибковой инфекцией, поразившей картофельные угодья. Этот корнеплод был главным продуктом питания населения Изумрудного острова в те времена. Примечательно, что голод дал толчок к массовой иммиграции ирландцев в Соединенные Штаты. Именно тогда прапрадед кандидата в президенты США Джо Байдена - Джеймс Финнеган - перебрался за океан.