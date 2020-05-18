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18.05.2020 20:44
Рубрика: В мире

Семь часов за "ножкой Буша"

В Испании выстроились километровые очереди из малообеспеченных жителей за бесплатными продуктами
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(8159)
В мадридском районе Алуче появились километровые очереди. Для того чтобы получить бесплатные продукты, люди приходят в 4 утра и проводят в ожидании в среднем по семь часов, поскольку только первые пришедшие имеют шанс получить так называемый полный продуктовый набор (в него входят курица, рис, масло, яйца, мука, немного зеленой фасоли и яблок). И это на целую неделю. Как отмечают столичные чиновники, среди получателей экстренной продовольственной помощи оказались даже "семьи среднего класса, которые никогда не могли себе представить, что им придется обращаться за помощью в социальные службы".
В Барселоне на грани голодания оказались 120 тысяч человек, которые выстраиваются в километровые очереди за помощью. Фото: Gettyimages В Барселоне на грани голодания оказались 120 тысяч человек, которые выстраиваются в километровые очереди за помощью. Фото: Gettyimages
В Барселоне на грани голодания оказались 120 тысяч человек, которые выстраиваются в километровые очереди за помощью. Фото: Gettyimages

В испанской столице нуждаются в помощи 82 тысячи человек. Они не могут себе позволить купить ни продукты питания, ни предметы первой необходимости. Выживают благодаря помощи различных ассоциаций соседей, социальных служб. Одни из них выдают ваучеры на различные товары или сами продуктовые наборы, другие бесплатно раздают обеды, которые готовят на кухнях закрытых школ и даже в ресторанах. Это происходит не только в социальных центрах, но и в церквях и даже театрах. И такая ситуация сложилась не только в Мадриде. В Барселоне - еще хуже. Тут в помощи нуждаются 120 тысяч человек. Жители района Ла Мина - одного из беднейших в городе - промышляют в основном уличной торговлей. После введения в стране карантина они остались без средств к существованию.

Половина испанцев отказалась от любых поездок на отдых в этом году

За два последних месяца число безработных в Испании увеличилось на 950 тысяч человек - до рекордных 5,2 миллиона. Именно столько жителей Испании сегодня получают пособия по безработице. "У моего сына инвалидность, и я без работы уже два с половиной месяца", - рассказывает Юлиана, приехавшая в поисках лучшей доли в Испанию из Румынии еще несколько лет назад. 26-летнюю испанку мать-одиночку Сильвию, потерявшую работу из-за закрытия магазина, спасает только помощь футбольной команды, в которой играет ее сын. И таких, как они, десятки тысяч. К тому же многие не могут встать на учет как безработные, поскольку не имеют для этого всех необходимых документов : до кризиса они работали без трудового договора .

Как отмечают в Испанской федерации продовольственных банков, нынешний кризис затронул в основном тех, кто жил полулегально. В ближайшие месяцы испанские власти ожидают, что очереди перед банками продовольствия будут только расти.

Взгляд из Британии

"Ешьте, сколько влезет!" - с таким призывом выступили в Великобритании местные фермеры и торговые организации, затоваренные невиданным урожаем сладкой клубники. Британским гражданам, потерявшим за период карантина свои витаминные запасы, настоятельно рекомендовали отправляться в магазины и накупать килограммы сочной ягоды.

Фото: iStock
Во Франции коронавирус ударил по картофелеводам и пивоварам

Надо признать, что клубника со сливками в здешних краях считается эдаким аристократичным угощением, которое принято подавать и на свадебных торжествах, и на теннисном турнире Уимблдон. Известно, что любители тенниса съедают за время турнира порядка 33 тонн этого элегантного угощения. Само собой угощаются ею и дома. Но на сей раз клубничному сезону решительно не повезло. Уимблдонский турнир отменили, свадьбы - отложили, домой перестали приглашать гостей. Для фермеров, взрастивших сладкую ягоду, эпидемия коронавируса обернулась подлинным бедствием: выяснилось, что клубнику некому собирать и что она, по всей вероятности, сгниет на полях. Традиционные сезонные работники, которых годами завозили на Альбион на период сбора урожая, на сей раз в силу эпидемии прибыть не смогли.

Дошло до того, что фермерских рабочих из стран Восточной Европы стали переправлять чартерами на подмогу британским фермерам в сборе ягод, овощей и фруктов. В частности, ожидается прибытие в Британию первых 150 сборщиков клубники и прочих фруктов-овощей. Между тем правительственный Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Британии выступил с призывом к британцам "помочь собрать урожай". Президент Национального Союза Фермеров Майнетт Баттерс подытожил ситуацию с клубникой словами: "Этот рынок ушел..." . Однако вскоре выяснилось, что клубничная драма разразилась не только на заросших сладкой ягодой полях, но и в здешних супермаркетах. Вопреки призыву "Налетей, подешевело!" оказалось, что цены на клубнику-2020 не только не упали, но, напротив, выросли. Обманутый лукавой рекламой британский покупатель от клубники отказался. Так плачевно закончился в сезон коронавируса сезон вкусной и полезной ягоды.

Подготовила Ольга Дмитриева (Лондон)

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