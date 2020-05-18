В МИД прокомментировали заявления о "связях" Apple с Москвой

"Масштаб антироссийских обвинений достиг в США очередной фазы, а именно: бей своих, чтобы чужие боялись. Это плохо их характеризует", - цитирует дипломата РИА Новости.
Напомним, ранее генпрокурор США Уильям Барр обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем. По его словам, в этих странах корпорация помогает следить за гражданами (хотя на самом деле речь идет только о перемещении центров обработки данных на национальную территорию, как того требует, например, законодательство РФ), а потому просто обязана сотрудничать и властями тех стран, "где уважают приватность и гражданские свободы", то есть с правительством самих США.
Обвинения прозвучали в связи с тем, как Apple отказалась предоставлять данные для расследования вооруженного нападения на военную базе во Флориде (в декабре 2019 года саудовский военнослужащий Мухаммед аш-Шамрани убил трех человек на территории авиабазы ВМС США Пенсакола). В итоге спецслужбам пришлось взламывать iPhone злоумышленника, на это ушло четыре месяца. По словам генпрокурора, политика компании по защите персональных данных, в том числе от правоохранительных органов, угрожает национальной безопасности США. "По моему мнению, это неприемлемо", - заявил Барр.