В МИД прокомментировали заявления о "связях" Apple с Москвой

Обвинения в "связи" американской компании Apple с Москвой вызывают только "снисходительную улыбку" и ничего больше. Похоже, что Вашингтон начал руководствоваться принципом "бей своих, чтобы чужие боялись". Такое мнение выразил спецпредставитель президента, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.

"Масштаб антироссийских обвинений достиг в США очередной фазы, а именно: бей своих, чтобы чужие боялись​​​. Это плохо их характеризует", - цитирует дипломата РИА Новости.

Напомним, ранее генпрокурор США Уильям Барр обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем. По его словам, в этих странах корпорация помогает следить за гражданами (хотя на самом деле речь идет только о перемещении центров обработки данных на национальную территорию, как того требует, например, законодательство РФ), а потому просто обязана сотрудничать и властями тех стран, "где уважают приватность и гражданские свободы", то есть с правительством самих США.

Обвинения прозвучали в связи с тем, как Apple отказалась предоставлять данные для расследования вооруженного нападения на военную базе во Флориде (в декабре 2019 года саудовский военнослужащий Мухаммед аш-Шамрани убил трех человек на территории авиабазы ВМС США Пенсакола). В итоге спецслужбам пришлось взламывать iPhone злоумышленника, на это ушло четыре месяца. По словам генпрокурора, политика компании по защите персональных данных, в том числе от правоохранительных органов, угрожает национальной безопасности США. "По моему мнению, это неприемлемо", - заявил Барр.