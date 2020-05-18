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18.05.2020 16:41
Рубрика: Власть

Воздух станет чище

В новом КоАП предложены штрафы за полеты дронов над режимными объектами
Текст: Светлана Медведева
В проекте нового КоАП прописаны нормы, запрещающие дронам летать над режимными объектами: воинскими частями, тюрьмами и прочее. Нельзя будет поднять аппарат над местом проведения контртеррористической операции или массовым мероприятием, допустим, стадионом, где проходит футбольный матч. Или митингом.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прежде всего под статью попадут те, кто устанавливает на дронах видеокамеры. Вид сверху лучше, это известный закон. Тем не менее, как рассказал "РГ" почетный адвокат России Никита Филиппов, штрафовать в данном случае будут, даже если дрон ничего не снимал.

Фото: Марина Волосевич
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Граждане запускают дроны с разными целями. Например, как сообщает ФСИН, с помощью квадрокоптеров в тюрьмы часто передают мобильные телефоны, алкоголь и наркотики. Недавно в городе Ухта Республики Коми гражданин примотал скотчем мобильные телефоны к корпусу дрона и попытался передать "посылку" заключенным. Нарушителя задержали.

В прошлом году был принят закон, разрешивший силовикам сбивать дроны, пролетающие там, где нельзя. Силовики могут пресекать полет дронов с помощью подавления сигнала управления, а если квадрокоптер представляет угрозу жизни и здоровью граждан, его могут повредить или вовсе уничтожить. Но это не означает, что правоохранители будут сбивать абсолютно любой дрон, залетевший, куда не следует.

Сейчас министерство юстиции заканчивает работу над проектом нового КоАП, в котором помимо прочего предусмотрены штрафы за полеты дронов в неположенном месте. Гражданам будет грозить штраф до 10 тысяч рублей.

"Событием, влекущим возложение административного наказания, является сам несанкционированный полет над указанными территориями", - комментирует Никита Филиппов.

По его словам, независимо от территории, над которой был осуществлен несанкционированный полет, протоколы сможет составить только полиция.

"Иные органы, в том числе те, над объектами которых производится несанкционированный полет, вправе будут лишь уведомить орган полиции о факте правонарушения и принять меры по задержанию нарушителей до приезда должностных лиц органов полиции", - поясняет Никита Филиппов.

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Эксперт обращает внимание: если полиция составила протокол, это совершенно не означает привлечение к административной ответственности.

"Это лишь фиксация события, которое, по мнению конкретного полицейского, содержит признаки административного правонарушения. Задача полицейского - пресечь незаконный полет беспилотника, задержать нарушителя, составить протокол, в котором описать обстоятельства противоправных действий, ознакомить с ним лицо, в отношении которого протокол составлен, и передать протокол в суд общей юрисдикции по месту совершения правонарушения", - отмечает эксперт.

А решение о том, наказывать или нет, будет принимать суд.

Власть Право Административное право Законопроекты и комментарии Административное законодательство

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