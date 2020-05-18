В России подорожали смартфоны Samsung

Наблюдатели обратили внимание на то, что официальный интернет-магазин Samsung поднял цены на многие модели смартфонов - как флагманские, так и бюджетные.

Так, новейшие аппараты Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra прибавили в цене по 10 тысяч рублей - теперь их стоимость составляет 80, 90 и 110 тысяч рублей.

Подорожал и Galaxy Fold - он подорожал с отметки 160 тысяч до 180 тысяч рублей. Его "коллега" Galaxy Z Flip пока что продается по старой цене - 120 тысяч рублей.

В то же время многие продавцы пока что готовы отдавать флагманы и другие модели серии Galaxy по более доступным ценам. По данным ценовых агрегаторов, Galaxy S20 продается по средней цене 60 тысяч рублей, S20+ можно купить за 63-65 тысяч, модель Galaxy S20 Ultra доступен по цене от 80 тысяч.