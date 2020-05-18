В России за сутки подтверждено 8926 случаев COVID-19 в 81 регионе

Распределение по субъектам такое:

Москва - 3238 Московская область - 921 Санкт-Петербург - 425 Нижегородская область - 279 Свердловская область - 130 Саратовская область - 117 Брянская область - 115 Калужская область - 109 Красноярский край - 107 Ульяновская область - 106 Ярославская область - 103 Владимирская область - 99 Рязанская область - 94 Краснодарский край - 94 Республика Башкортостан - 94 Республика Дагестан - 89 Ростовская область - 87 Чувашская Республика - 87 Ханты-Мансийский АО - 86 Челябинская область - 85 Тульская область - 84 Тамбовская область - 82 Республика Татарстан - 80 Курская область - 79 Республика Северная Осетия - 75 Иркутская область - 75 Пензенская область - 71 Новосибирская область - 71 Приморский край - 71 Белгородская область - 70 Ленинградская область - 70 Орловская область - 68 Самарская область - 66 Кабардино-Балкарская Республика - 65 Ставропольский край - 65 Волгоградская область - 65 Омская область - 65 Ямало-Ненецкий АО - 59 Смоленская область - 56 Республика Бурятия - 56 Липецкая область - 54 Республика Марий Эл - 51 Хабаровский край - 50 Пермский край - 49 Ивановская область - 46 Тюменская область - 46 Алтайский край - 45 Воронежская область - 44 Республика Саха (Якутия) - 41 Забайкальский край - 40 Республика Коми - 37 Астраханская область - 36 Республика Ингушетия - 35 Оренбургская область - 34 Республика Мордовия - 33 Архангельская область - 32 Республика Адыгея - 32 Республика Тыва - 30 Республика Калмыкия - 28 Тверская область - 27 Калининградская область - 26 Республика Хакасия - 24 Вологодская область - 23 Чеченская Республика - 23 Новгородская область - 21 Псковская область - 19 Томская область - 18 Камчатский край - 18 Амурская область - 16 Карачаево-Черкесская Республика - 15 Мурманская область - 12 Костромская область - 10 Республика Карелия - 10 Республика Крым - 9 Курганская область - 8 Кировская область - 7 Кемеровская область - 7 Удмуртская Республика - 5 Республика Алтай - 3 Магаданская область - 3 г. Севастополь - 1

Всего в РФ зарегистрировано 290 678 случаев (+3,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки умер 91 человек:

Ярославская область - 1

Москва - 77

Санкт-Петербург - 5

Краснодарский край - 1

Чеченская Республика - 1

Ставропольский край - 2

Самарская область - 1

Забайкальский край - 1

Приморский край - 2

Умерли за весь период 2 722 человек.

За сутки выписано 2 836 человек:

Белгородская область - 6

Брянская область - 16

Владимирская область - 10

Воронежская область - 12

Ивановская область - 9

Калужская область - 22

Костромская область - 2

Курская область - 15

Липецкая область - 1

Московская область - 273

Орловская область - 4

Рязанская область - 2

Смоленская область - 4

Тамбовская область - 21

Тверская область - 9

Тульская область - 19

Ярославская область - 1

Москва - 1423

Республика Коми - 3

Архангельская область - 2

Вологодская область - 15

Калининградская область - 22

Ленинградская область - 44

Мурманская область - 6

Новгородская область - 4

Санкт-Петербург - 34

Республика Адыгея - 18

Республика Калмыкия - 22

Краснодарский край - 62

Астраханская область - 51

Ростовская область - 12

Республика Дагестан - 102

Республика Ингушетия - 6

Кабардино-Балкарская Республика - 13

Карачаево-Черкесская Республика - 4

Республика Северная Осетия - Алания - 9

Чеченская Республика - 2

Республика Башкортостан - 52

Республика Марий Эл - 3

Республика Мордовия - 6

Республика Татарстан - 22

Удмуртская Республика - 4

Республика Чувашия - 42

Кировская область - 40

Нижегородская область - 37

Оренбургская область - 10

Пензенская область - 11

Самарская область - 27

Саратовская область - 35

Ульяновская область - 4

Курганская область - 2

Свердловская область - 20

Ханты-Мансийский АО - 7

Ямало-Ненецкий автономный округ - 11

Челябинская область - 21

Республика Хакасия - 12

Алтайский край - 15

Красноярский край - 1

Иркутская область - 10

Кемеровская область - 2

Новосибирская область - 28

Омская область - 3

Томская область - 2

Республика Бурятия - 39

Республика Саха (Якутия) - 7

Забайкальский край - 13

Камчатский край - 6

Приморский край - 11

Амурская область - 3

Магаданская область - 4

Хабаровский край - 26

Сахалинская область - 1

Еврейская автономная область - 19

За весь период выздоровели 70 209 человек.