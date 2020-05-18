В России за сутки подтверждено 8926 случаев COVID-19 в 81 регионе

За сутки в России подтверждено 8926 новых случаев COVID-19 в 81 регионе - наименьшее количество за последнее время. Среди вновь выявленных случаев коронавируса 40,1% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва - 3238
- Московская область - 921
- Санкт-Петербург - 425
- Нижегородская область - 279
- Свердловская область - 130
- Саратовская область - 117
- Брянская область - 115
- Калужская область - 109
- Красноярский край - 107
- Ульяновская область - 106
- Ярославская область - 103
- Владимирская область - 99
- Рязанская область - 94
- Краснодарский край - 94
- Республика Башкортостан - 94
- Республика Дагестан - 89
- Ростовская область - 87
- Чувашская Республика - 87
- Ханты-Мансийский АО - 86
- Челябинская область - 85
- Тульская область - 84
- Тамбовская область - 82
- Республика Татарстан - 80
- Курская область - 79
- Республика Северная Осетия - 75
- Иркутская область - 75
- Пензенская область - 71
- Новосибирская область - 71
- Приморский край - 71
- Белгородская область - 70
- Ленинградская область - 70
- Орловская область - 68
- Самарская область - 66
- Кабардино-Балкарская Республика - 65
- Ставропольский край - 65
- Волгоградская область - 65
- Омская область - 65
- Ямало-Ненецкий АО - 59
- Смоленская область - 56
- Республика Бурятия - 56
- Липецкая область - 54
- Республика Марий Эл - 51
- Хабаровский край - 50
- Пермский край - 49
- Ивановская область - 46
- Тюменская область - 46
- Алтайский край - 45
- Воронежская область - 44
- Республика Саха (Якутия) - 41
- Забайкальский край - 40
- Республика Коми - 37
- Астраханская область - 36
- Республика Ингушетия - 35
- Оренбургская область - 34
- Республика Мордовия - 33
- Архангельская область - 32
- Республика Адыгея - 32
- Республика Тыва - 30
- Республика Калмыкия - 28
- Тверская область - 27
- Калининградская область - 26
- Республика Хакасия - 24
- Вологодская область - 23
- Чеченская Республика - 23
- Новгородская область - 21
- Псковская область - 19
- Томская область - 18
- Камчатский край - 18
- Амурская область - 16
- Карачаево-Черкесская Республика - 15
- Мурманская область - 12
- Костромская область - 10
- Республика Карелия - 10
- Республика Крым - 9
- Курганская область - 8
- Кировская область - 7
- Кемеровская область - 7
- Удмуртская Республика - 5
- Республика Алтай - 3
- Магаданская область - 3
- г. Севастополь - 1
Всего в РФ зарегистрировано 290 678 случаев (+3,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За сутки умер 91 человек:
- Ярославская область - 1
- Москва - 77
- Санкт-Петербург - 5
- Краснодарский край - 1
- Чеченская Республика - 1
- Ставропольский край - 2
- Самарская область - 1
- Забайкальский край - 1
- Приморский край - 2
Умерли за весь период 2 722 человек.
За сутки выписано 2 836 человек:
- Белгородская область - 6
- Брянская область - 16
- Владимирская область - 10
- Воронежская область - 12
- Ивановская область - 9
- Калужская область - 22
- Костромская область - 2
- Курская область - 15
- Липецкая область - 1
- Московская область - 273
- Орловская область - 4
- Рязанская область - 2
- Смоленская область - 4
- Тамбовская область - 21
- Тверская область - 9
- Тульская область - 19
- Ярославская область - 1
- Москва - 1423
- Республика Коми - 3
- Архангельская область - 2
- Вологодская область - 15
- Калининградская область - 22
- Ленинградская область - 44
- Мурманская область - 6
- Новгородская область - 4
- Санкт-Петербург - 34
- Республика Адыгея - 18
- Республика Калмыкия - 22
- Краснодарский край - 62
- Астраханская область - 51
- Ростовская область - 12
- Республика Дагестан - 102
- Республика Ингушетия - 6
- Кабардино-Балкарская Республика - 13
- Карачаево-Черкесская Республика - 4
- Республика Северная Осетия - Алания - 9
- Чеченская Республика - 2
- Республика Башкортостан - 52
- Республика Марий Эл - 3
- Республика Мордовия - 6
- Республика Татарстан - 22
- Удмуртская Республика - 4
- Республика Чувашия - 42
- Кировская область - 40
- Нижегородская область - 37
- Оренбургская область - 10
- Пензенская область - 11
- Самарская область - 27
- Саратовская область - 35
- Ульяновская область - 4
- Курганская область - 2
- Свердловская область - 20
- Ханты-Мансийский АО - 7
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 11
- Челябинская область - 21
- Республика Хакасия - 12
- Алтайский край - 15
- Красноярский край - 1
- Иркутская область - 10
- Кемеровская область - 2
- Новосибирская область - 28
- Омская область - 3
- Томская область - 2
- Республика Бурятия - 39
- Республика Саха (Якутия) - 7
- Забайкальский край - 13
- Камчатский край - 6
- Приморский край - 11
- Амурская область - 3
- Магаданская область - 4
- Хабаровский край - 26
- Сахалинская область - 1
- Еврейская автономная область - 19
За весь период выздоровели 70 209 человек.