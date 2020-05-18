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18.05.2020 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В России за сутки подтверждено 8926 случаев COVID-19 в 81 регионе

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 8926 новых случаев COVID-19 в 81 регионе - наименьшее количество за последнее время. Среди вновь выявленных случаев коронавируса 40,1% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  1. Москва - 3238
  2. Московская область - 921
  3. Санкт-Петербург - 425
  4. Нижегородская область - 279
  5. Свердловская область - 130
  6. Саратовская область - 117
  7. Брянская область - 115
  8. Калужская область - 109
  9. Красноярский край - 107
  10. Ульяновская область - 106
  11. Ярославская область - 103
  12. Владимирская область - 99
  13. Рязанская область - 94
  14. Краснодарский край - 94
  15. Республика Башкортостан - 94
  16. Республика Дагестан - 89
  17. Ростовская область - 87
  18. Чувашская Республика - 87
  19. Ханты-Мансийский АО - 86
  20. Челябинская область - 85
  21. Тульская область - 84
  22. Тамбовская область - 82
  23. Республика Татарстан - 80
  24. Курская область - 79
  25. Республика Северная Осетия - 75
  26. Иркутская область - 75
  27. Пензенская область - 71
  28. Новосибирская область - 71
  29. Приморский край - 71
  30. Белгородская область - 70
  31. Ленинградская область - 70
  32. Орловская область - 68
  33. Самарская область - 66
  34. Кабардино-Балкарская Республика - 65
  35. Ставропольский край - 65
  36. Волгоградская область - 65
  37. Омская область - 65
  38. Ямало-Ненецкий АО - 59
  39. Смоленская область - 56
  40. Республика Бурятия - 56
  41. Липецкая область - 54
  42. Республика Марий Эл - 51
  43. Хабаровский край - 50
  44. Пермский край - 49
  45. Ивановская область - 46
  46. Тюменская область - 46
  47. Алтайский край - 45
  48. Воронежская область - 44
  49. Республика Саха (Якутия) - 41
  50. Забайкальский край - 40
  51. Республика Коми - 37
  52. Астраханская область - 36
  53. Республика Ингушетия - 35
  54. Оренбургская область - 34
  55. Республика Мордовия - 33
  56. Архангельская область - 32
  57. Республика Адыгея - 32
  58. Республика Тыва - 30
  59. Республика Калмыкия - 28
  60. Тверская область - 27
  61. Калининградская область - 26
  62. Республика Хакасия - 24
  63. Вологодская область - 23
  64. Чеченская Республика - 23
  65. Новгородская область - 21
  66. Псковская область - 19
  67. Томская область - 18
  68. Камчатский край - 18
  69. Амурская область - 16
  70. Карачаево-Черкесская Республика - 15
  71. Мурманская область - 12
  72. Костромская область - 10
  73. Республика Карелия - 10
  74. Республика Крым - 9
  75. Курганская область - 8
  76. Кировская область - 7
  77. Кемеровская область - 7
  78. Удмуртская Республика - 5
  79. Республика Алтай - 3
  80. Магаданская область - 3
  81. г. Севастополь - 1

Всего в РФ зарегистрировано 290 678 случаев (+3,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки умер 91 человек:
  • Ярославская область - 1
  • Москва - 77
  • Санкт-Петербург - 5
  • Краснодарский край - 1
  • Чеченская Республика - 1
  • Ставропольский край - 2
  • Самарская область - 1
  • Забайкальский край - 1
  • Приморский край - 2

Умерли за весь период 2 722 человек.

За сутки выписано 2 836 человек:
  • Белгородская область - 6
  • Брянская область - 16
  • Владимирская область - 10
  • Воронежская область - 12
  • Ивановская область - 9
  • Калужская область - 22
  • Костромская область - 2
  • Курская область - 15
  • Липецкая область - 1
  • Московская область - 273
  • Орловская область - 4
  • Рязанская область - 2
  • Смоленская область - 4
  • Тамбовская область - 21
  • Тверская область - 9
  • Тульская область - 19
  • Ярославская область - 1
  • Москва - 1423
  • Республика Коми - 3
  • Архангельская область - 2
  • Вологодская область - 15
  • Калининградская область - 22
  • Ленинградская область - 44
  • Мурманская область - 6
  • Новгородская область - 4
  • Санкт-Петербург - 34
  • Республика Адыгея - 18
  • Республика Калмыкия - 22
  • Краснодарский край - 62
  • Астраханская область - 51
  • Ростовская область - 12
  • Республика Дагестан - 102
  • Республика Ингушетия - 6
  • Кабардино-Балкарская Республика - 13
  • Карачаево-Черкесская Республика - 4
  • Республика Северная Осетия - Алания - 9
  • Чеченская Республика - 2
  • Республика Башкортостан - 52
  • Республика Марий Эл - 3
  • Республика Мордовия - 6
  • Республика Татарстан - 22
  • Удмуртская Республика - 4
  • Республика Чувашия - 42
  • Кировская область - 40
  • Нижегородская область - 37
  • Оренбургская область - 10
  • Пензенская область - 11
  • Самарская область - 27
  • Саратовская область - 35
  • Ульяновская область - 4
  • Курганская область - 2
  • Свердловская область - 20
  • Ханты-Мансийский АО - 7
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 11
  • Челябинская область - 21
  • Республика Хакасия - 12
  • Алтайский край - 15
  • Красноярский край - 1
  • Иркутская область - 10
  • Кемеровская область - 2
  • Новосибирская область - 28
  • Омская область - 3
  • Томская область - 2
  • Республика Бурятия - 39
  • Республика Саха (Якутия) - 7
  • Забайкальский край - 13
  • Камчатский край - 6
  • Приморский край - 11
  • Амурская область - 3
  • Магаданская область - 4
  • Хабаровский край - 26
  • Сахалинская область - 1
  • Еврейская автономная область - 19

За весь период выздоровели 70 209 человек.

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