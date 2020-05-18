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18.05.2020 22:52
Рубрика: В мире

В США пятеро подростков пострадали при обстреле

В американском городке Бейкерсфилд пять подростков в возрасте 17-18 лет пострадали при стрельбе, сообщает ТАСС со ссылкой на издание LosAngeles Times.

В США жертвами стрельбы стали пять человек

Как уточнили в местном отделении полиции, неизвестный злоумышленник несколько раз выстрелил в окно квартиры, где находились подростки, но никто из них при этом серьезно не пострадал. Причины конфликта пока неизвестны.

Пострадавшие были экстренно доставлены в больницу для оказания помощи. Полиция ищет стрелка и выясняет обстоятельства произошедшего.

В мире США

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