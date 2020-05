В США рассказали о новом российском "морском монстре"

В России работают над созданием нового "морского монстра" - экраноплана А-050 "Чайка", который может стать "королем" в данном виде военной техники. Об этом написал обозреватель американского издания We Are The Mighty Гарольд Хатчинсон (Harold C. Hutchison).

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС