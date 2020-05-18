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18.05.2020 14:46
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В столице с начала 2020 года растет спрос на апартаменты

По данным департамента продаж компании "Галс-Девелопмент", за первый квартал 2020 года спрос на апартаменты в элитном квартале "Сады Пекина" на Маяковской вырос на 10%. При этом показатели по продажам в текущем году выше соответствующих показателей 2019 года почти в 2 раза. Динамика спроса на лоты в проекте изменилась и по сравнению с прошлыми годами. Так, в предыдущие периоды большим спросом пользовались апартаменты минимальной площади (60 кв. м). В течение 2019 года и в 1 квартале 2020 года спрос сместился на средние лоты площадью 80-120 кв. м.
Фото: Предоставлено ПАО "Галс-Девелопмент" Фото: Предоставлено ПАО "Галс-Девелопмент"
Фото: Предоставлено ПАО "Галс-Девелопмент"

Изменения в структуре продаж связаны с тем, что в объекте "Сады Пекина" завершены не только все работы по строительству, но и развитие инфраструктуры. Покупатели рассматривают проект и в инвестиционных целях, что весьма актуально. В конце 2019 года "Галс-Девелопмент" предложил выгодные условия приобретения лотов. К примеру, стоимость апартаментов площадью 80 кв. м отличается от стоимости лота площадью 60 кв. м всего на 10%. При этом разница в метраже составляет 25%. При таких условиях на большие лоты дополнительные 20 кв. м приобретаются с дисконтом почти 50%. Аналогичная зависимость прослеживается при сравнении лотов 120 кв. м и 80 кв. м.

"Квартал "Сады Пекина" - полностью завершенный объект. Мы рассчитываем, что динамика спроса на лоты будет положительной. В период сложной экономической ситуации многие покупатели не склонны рисковать покупкой недвижимости в строящихся объектах, клиенты будут обращать внимание как раз на готовые качественные объекты. Более того, в ближайшее время мы не планируем существенного повышения цен, так как не зависим от стоимости строительных работ и материалов. Однако рост цен заложен, и покупателям мы рекомендуем заключать сделки именно сейчас: интересная цена, достаточный выбор вариантов и максимальная безопасность вложений. Прогнозировать повышение в более длительной перспективе рано. Однако необходимо отметить, что динамика сделок за период самоизоляции у нас стабильная, мы идем с опережением запланированных показателей", - комментирует Екатерина Батынкова, директор департамента продаж "Галс-Девелопмент".

В компании также отмечают существенный рост количества сделок по машиноместам в проекте "Сады Пекина". Специалисты связывают динамику с акцией (2 машиноместа по цене одного) и растущей потребностью в приобретении дополнительных машиномест у клиентов, уже купивших апартаменты. В целом, рост спроса на вспомогательные помещения в объектах "Галс-Девелопмент" в нынешней ситуации - один из трендов текущего периода. Высокий уровень обеспеченности "Садов Пекина" машиноместами позволяет жителям квартала выбрать желаемое количество лотов необходимого размера - что особенно важно, когда вся семья собралась вместе. И невольное увеличение количества свободного времени дает нашим клиентам возможность наконец-то разобраться с системами хранения и задействовать кладовые помещения. В "Садах Пекина" компания предлагает удобные кладовые для хранения сезонных вещей в подземном паркинге. Таким образом, покупая машиноместо, можно выбрать вариант блока вместе с кладовкой.

Элитный квартал "Сады Пекина" образует лаконичный архитектурный альянс с гостиничным комплексом "Пекин", который был построен по проекту Дмитрия Чечулина в 1949-1955 годах. Архитектурный проект квартала разработан "Моспроект-2" им. М.В. Посохина. Комплекс расположен в окружении знаковых городских объектов культуры и искусства - концертный зал им. П.И. Чайковского, Московский Академический Театр Сатиры, Государственный Академический Театр им. Моссовета, и т.д.

Подробная информация представлена на сайте www.pekingardens.ru.

Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"

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