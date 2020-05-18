В ВОЗ надеются, что в этом году появятся вакцины от коронавируса

На данный момент существует более 100 потенциальных вакцин от нового типа коронавируса, рассказала в эксклюзивном интервью "Российской газете" представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Некоторые из вакцин уже в фазе клинических исследований, то есть ведутся испытания на людях.

"Мы надеемся на всех разработчиков в мире. Потому что не будет толку, если только одна страна или один производитель начнет производство вакцины. Это коллективный процесс. Надеемся, что в нынешнем году будут вакцины, которые могут зайти в массовое производство", - отметила представитель ВОЗ.

Полностью интервью с Мелитой Вуйнович читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".