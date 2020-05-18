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18.05.2020 16:19
Рубрика: Общество

В ВОЗ рассказали, когда регионам можно отменять ограничения из-за коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
ВОЗ разработала критерии, которые предоставила всем странам по снятию ограничений из-за коронавируса, рассказала в эксклюзивном интервью "Российской газете" представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, в этих рекомендациях говорится, что нужно учитывать при ослаблении мер сдерживания распространения вируса. Россия учитывает эти рекомендации. "Если очень рано снять все ограничения, начнется второй всплеск эпидемии, который может оказаться серьезнее. Он может застать врасплох людей и медицину. Вирус, к сожалению, никуда не уйдет. Он будет среди людей, поэтому всегда нужно быть готовым идентифицировать каждого заболевшего и его контакты. Своевременное выявление новых случаев заболевания помогает отправлять на карантин небольшие группы людей, а не все население", - подчеркнула Вуйнович.

И добавила, что возврат к нормальной жизни потребует того, чтобы все работодатели разработали меры инфекционной безопасности на рабочем месте. Это значит соблюдение физической дистанции и масочного режима, а также гигиены рук, поверхностей. "Возможно, меры и неудобные для людей, но это поможет держать вирус под контролем в нынешнем и следующем годах. До того времени, когда не разовьется устойчивый коллективный иммунитет или не появится вакцина", - отметила представитель ВОЗ.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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"Сейчас мы наблюдаем, что число новых случаев инфицирования снижается. Но требуется время, чтобы посмотреть динамику. Потому что эпидемия может двигаться в разных направлениях. Когда 2-3 недели будут стабильное снижение новых выявленных случаев, тогда можно будет уже говорить, что это уже не временный, а устойчивый процесс", - подчеркнула представитель ВОЗ.

Полностью интервью с Мелитой Вуйнович читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".

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