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18.05.2020 17:22
Рубрика: Власть

ВЦИОМ: 57% россиян считают, что власти делают достаточно для борьбы с COVID-19

Текст: Ксения Воронцова

Более половины россиян - 57% - называют достаточными меры, которые принимают власти для предотвращения распространения коронавируса. Такие данные приводит ВЦИОМ по итогам проведенного опроса.

Доля граждан, придерживающихся этой точки зрения, выросла за последние четыре недели. По данным исследования, состоявшегося 20 апреля, 53% одобряли действия властей, 8% посчитали действующие меры борьбы с пандемией избыточными, 30% признавали их недостаточными, 9% затруднились ответить.

Фото: sobyanin.ru
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При этом сейчас каждый четвертый россиянин (27%) готовит о недостаточности мер борьбы с COVID-19, каждый десятый (11%) - об их избыточности.

Каждый второй - 58% - считает, что новый коронавирус опаснее сезонного гриппа, месяц назад такой позиции придерживались 62%. В Москве об этом сейчас говорят 64% опрошенных, с 20 апреля эта доля увеличилась на 8 пунктов. Каждый четвертый - 26% - думает, что данные заболевания опасны в равной степени, 20 апреля об этом говорили 23%.

Больше всего респондентов беспокоит их здоровье и самочувствие близких - 60% боятся того, что они или их близкие заболеют коронавирусом. За доход и работу переживают 31%. Кроме того, три четверти россиян - 75% - отметили ценность волонтерства в условиях пандемии, лишь 12% высказали иную точку зрения.

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