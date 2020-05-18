В дачный сезон традиционно увеличивается в судах количество споров между соседями-садоводами или между отдельными хозяевами земли и товариществами собственников недвижимости. Из наиболее острых тем споров одно из первых мест принадлежит конфликтам, касающимся взносов.

Поэтому разъяснения, которые дала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ о том, кто и при каких условиях имеет право не платить взносы, может помочь многим, если возникнет конфликт по поводу сбора денег.

Наш спор начался в одном из подмосковных поселков, где действовало ТСН - товарищество собственников недвижимости. В этом товариществе некая гражданка приобрела два участка. Членом товарищества дама так и не стала, да и на участке ничего соорудить не успела и фактически землей не пользовалась. Тем не менее товарищество потребовало у нее взносы за два года, в течение которых она владела участками. Ничего платить хозяйка земли не стала, и ТСН обратилось в суд. Товарищество просило взыскать взносы за пользование общим имуществом поселка за два года плюс проценты.

В суде представитель товарищества объяснил, что было решение общего собрания собственников, которое утвердило смету расходов и определило размер ежемесячных взносов за участки "без построек и инфраструктуры". По мнению истца, если на участках ничего не построено, это не основание для освобождения владелицы от уплаты взносов. Местные суды встали на сторону товарищества.

Ответчица с таким решением не согласилась и дошла до Верховного суда. Там дело изучили и разъяснили главное - покупатель участка или дома не обязан сразу оплачивать взносы в ТСН. Факт приобретения недвижимости не делает граждан автоматически членами товарищества и пользователями общего имущества. А право собирать с садоводов деньги возникает только в том случае, если товарищество выполнит несколько прописанных в законодательстве условий.

В нашем случае местные суды в своих решениях сделали ссылку на действующий в тот момент закон "О садоводческих , огороднических, дачных некоммерческих объединениях граждан" ( ФЗ №66 от 15 апреля 1998 года). В нем было сказано, что отсутствие договора между собственником земли и товариществом, а также неиспользование земли не будут основанием для освобождения от обязанности участвовать в содержании общего имущества.

Верховный суд с таким выводом не согласился. Он сначала разъяснил, что товарищество собственников могут создавать хозяева нескольких рядом стоящих домов, если они располагаются на участках, имеющих общую границу, и "в пределах которой, имеются сети инженерно-технического обеспечения". Так сказано в 136-й статье Жилищного кодекса.

Верховный суд напомнил, что в законе "О государственном кадастре" (№221 от 24 июля 2007 года) нет такого понятия, как общая граница земельных участков. Но оно есть в разъяснениях Минстроя (№24192-0Д/04 от 1 августа 2016 года).

А еще Верховный суд напомнил про позицию Конституционного суда, которая касалась именно этого вопроса. КС сказал следующее: отсутствие в законодательстве единого регулирования правового режима общего имущества в многоквартирном доме и имущества общего пользования индивидуальных жилых домов объясняется различием обслуживания частных и многоквартирных домов.

Вывод Верховного суда таков - "закон не связывает факт приобретения прав собственности на индивидуальный жилой дом с возникновением доли в праве собственности на общее имущество". Основание и порядок получения прав на общее имущество прописаны земельным и гражданским законами. А права на общие объекты возникают только после того, как они будут зарегистрированы. Верховный суд подчеркнул - нужна государственная регистрация на обслуживающие частные дома общие объекты. Вот их перечень: инженерные сети, трансформаторные подстанции, тепловые пункты, общие автостоянки, дороги и т.д.

Вывод Верховного суда: "Закон не связывает факт приобретения прав собственности на индивидуальный жилой дом с возникновением доли в праве собственности на общее имущество"

Товарищество собственников, если хочет представлять их интересы, должно принести в регистрирующий орган документы на общее имущество. В Едином госреестре недвижимости товарищество может выступать собственником общего имущества.

Высокая судебная инстанция специально подчеркнула - местные суды не нашли ни одного обстоятельства, по которому ответчицу можно связать с товариществом собственников недвижимости. Поэтому, делает вывод Верховный суд, "включение ответчика в члены товарищества, и возложение обязанности вносить средства на содержание общего имущества не основаны на законе". Спор пересмотрят, а решения местных судов отменены.