Новости

Под Костромой нашли тело пропавшего профессора из Москвы 19:14
Столичных автомобилистов призвали не выезжать на дороги города из-за ветра 18:58
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу 18:53
Мосгорнаследие: Коронавирус не повлияет на масштабы реставрации в Москве 18:53
Кабмин утвердил отсрочку по налогам для арендодателей 18:52
В Татарстане проверят зоопарк, где сняли видео с умирающими животными 18:33
Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 75-летием Победы 18:24
Стоит ли гоняться за подержанным Toyota Highlander за 1,5 млн рублей 18:16
Уникальные интервью участников Великой Отечественной представил Музей Победы 18:13
Стоимость нефти Brent превысила 35 долларов за баррель 18:11
"Спартак" выкупил Соболева у "Крыльев Советов" 18:06
СК проверит информацию о недоплатах медикам в Мурманской области 18:02
Путин и Алиев договорились по ситуации с азербайджанцами в Дагестане 18:02
В Туапсе СК проверит видео с полицейским, применившим силу к задержанному 17:57
Умер легендарный актер Мишель Пикколи 17:53
На Урале очаг COVID-19 выявлен в компании, которая развозит товары 17:51
РЖД сообщили о росте объемов отгруженных удобрений 17:45
Патриарх Кирилл отдал двух правящих архиереев под церковный суд 17:44
Минск готов нарастить поставки продовольствия в страны ЕАЭС 17:33
В Мурманской области задержан экс-министр 17:32
Около ста граждан РФ сегодня вернутся на родину из Болгарии 17:29
Новые низкопольные трамваи придут летом в 15 районов Москвы 17:23
Половина испанцев отказалась от любых поездок на отдых в этом году 17:22
ВЦИОМ: 57% россиян считают, что власти делают достаточно для борьбы с COVID-19 17:22
Судно "Михаил Сомов" готовится выйти к полярным станциям 17:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
В "РГ" - видеоинтервью о единовременных страховых выплатах медработникам
В "РГ" - видеоинтервью о единовременных страховых выплатах медработникам
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
18.05.2020 17:51
Рубрика: Власть

Сосед по даче - не товарищ

Верховный суд разъяснил, в каких случаях садовод не обязан платить товариществу
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(8159)
В дачный сезон традиционно увеличивается в судах количество споров между соседями-садоводами или между отдельными хозяевами земли и товариществами собственников недвижимости. Из наиболее острых тем споров одно из первых мест принадлежит конфликтам, касающимся взносов.
Один лишь факт обладания земельным участком не может сделать владельца членом садоводческого товарищества. Фото: Сергей Михеев Один лишь факт обладания земельным участком не может сделать владельца членом садоводческого товарищества. Фото: Сергей Михеев
Один лишь факт обладания земельным участком не может сделать владельца членом садоводческого товарищества. Фото: Сергей Михеев

Поэтому разъяснения, которые дала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ о том, кто и при каких условиях имеет право не платить взносы, может помочь многим, если возникнет конфликт по поводу сбора денег.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
Верховный суд обязал при аресте учитывать эпидемиологическую ситуацию

Наш спор начался в одном из подмосковных поселков, где действовало ТСН - товарищество собственников недвижимости. В этом товариществе некая гражданка приобрела два участка. Членом товарищества дама так и не стала, да и на участке ничего соорудить не успела и фактически землей не пользовалась. Тем не менее товарищество потребовало у нее взносы за два года, в течение которых она владела участками. Ничего платить хозяйка земли не стала, и ТСН обратилось в суд. Товарищество просило взыскать взносы за пользование общим имуществом поселка за два года плюс проценты.

В суде представитель товарищества объяснил, что было решение общего собрания собственников, которое утвердило смету расходов и определило размер ежемесячных взносов за участки "без построек и инфраструктуры". По мнению истца, если на участках ничего не построено, это не основание для освобождения владелицы от уплаты взносов. Местные суды встали на сторону товарищества.

Ответчица с таким решением не согласилась и дошла до Верховного суда. Там дело изучили и разъяснили главное - покупатель участка или дома не обязан сразу оплачивать взносы в ТСН. Факт приобретения недвижимости не делает граждан автоматически членами товарищества и пользователями общего имущества. А право собирать с садоводов деньги возникает только в том случае, если товарищество выполнит несколько прописанных в законодательстве условий.

В нашем случае местные суды в своих решениях сделали ссылку на действующий в тот момент закон "О садоводческих , огороднических, дачных некоммерческих объединениях граждан" ( ФЗ №66 от 15 апреля 1998 года). В нем было сказано, что отсутствие договора между собственником земли и товариществом, а также неиспользование земли не будут основанием для освобождения от обязанности участвовать в содержании общего имущества.

Верховный суд с таким выводом не согласился. Он сначала разъяснил, что товарищество собственников могут создавать хозяева нескольких рядом стоящих домов, если они располагаются на участках, имеющих общую границу, и "в пределах которой, имеются сети инженерно-технического обеспечения". Так сказано в 136-й статье Жилищного кодекса.

Фото: iStock
Верховный суд разрешил арест имущества в период пандемии

Верховный суд напомнил, что в законе "О государственном кадастре" (№221 от 24 июля 2007 года) нет такого понятия, как общая граница земельных участков. Но оно есть в разъяснениях Минстроя (№24192-0Д/04 от 1 августа 2016 года).

А еще Верховный суд напомнил про позицию Конституционного суда, которая касалась именно этого вопроса. КС сказал следующее: отсутствие в законодательстве единого регулирования правового режима общего имущества в многоквартирном доме и имущества общего пользования индивидуальных жилых домов объясняется различием обслуживания частных и многоквартирных домов.

Вывод Верховного суда таков - "закон не связывает факт приобретения прав собственности на индивидуальный жилой дом с возникновением доли в праве собственности на общее имущество". Основание и порядок получения прав на общее имущество прописаны земельным и гражданским законами. А права на общие объекты возникают только после того, как они будут зарегистрированы. Верховный суд подчеркнул - нужна государственная регистрация на обслуживающие частные дома общие объекты. Вот их перечень: инженерные сети, трансформаторные подстанции, тепловые пункты, общие автостоянки, дороги и т.д.

Вывод Верховного суда: "Закон не связывает факт приобретения прав собственности на индивидуальный жилой дом с возникновением доли в праве собственности на общее имущество"

Товарищество собственников, если хочет представлять их интересы, должно принести в регистрирующий орган документы на общее имущество. В Едином госреестре недвижимости товарищество может выступать собственником общего имущества.

Высокая судебная инстанция специально подчеркнула - местные суды не нашли ни одного обстоятельства, по которому ответчицу можно связать с товариществом собственников недвижимости. Поэтому, делает вывод Верховный суд, "включение ответчика в члены товарищества, и возложение обязанности вносить средства на содержание общего имущества не основаны на законе". Спор пересмотрят, а решения местных судов отменены.

Власть Право Гражданское право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления Верховного Суда РФ

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса
Матвиенко призвала не устраивать "судилище" над ВОЗ по поводу коронавируса
Рябков: Россия не оставит без ответа агрессивные выпады со стороны США
Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
В России за сутки подтверждено 8926 случаев COVID-19 в 81 регионе
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве