"ВКонтакте" заработали групповые видеозвонки. Как их включить

Соцсеть "ВКонтакте" официально объявила о запуске групповых видеозвонков, принимать участие в которых могут до восьми человек одновременно.

Эта функция доступна в свежей версии мобильного приложения VK. Для того чтобы начать групповой видеозвонок, нужно открыть беседу (общий чат) и выбрать, кого из участников пригласить.

Добавлять новых участников можно также непосредственно во время звонка. Принимать такие звонки могут все пользователи "ВКонтакте" уже сейчас, а возможность создавать появится у всех без исключения в ближайшие дни, обещают в соцсети.

Групповые видеозвонки уже присутствуют во многих современных мессенджерах, включая WhatsApp, Viber, Facebook Messenger и других.