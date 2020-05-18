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"ВКонтакте" заработали групповые видеозвонки. Как их включить

Текст:   Антон Благовещенский
18.05.2020,  
12:17
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Соцсеть "ВКонтакте" официально объявила о запуске групповых видеозвонков, принимать участие в которых могут до восьми человек одновременно.

Эта функция доступна в свежей версии мобильного приложения VK. Для того чтобы начать групповой видеозвонок, нужно открыть беседу (общий чат) и выбрать, кого из участников пригласить.

Добавлять новых участников можно также непосредственно во время звонка. Принимать такие звонки могут все пользователи "ВКонтакте" уже сейчас, а возможность создавать появится у всех без исключения в ближайшие дни, обещают в соцсети.

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Групповые видеозвонки уже присутствуют во многих современных мессенджерах, включая WhatsApp, Viber, Facebook Messenger и других.

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