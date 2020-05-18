Владимир Путин проведет 19 мая совещание по доплатам медикам

Владимир Путин во вторник вновь проверит, как в регионах справились с переводом стимулирующих выплат за апрель для медицинских работников, помогающих гражданам с коронавирусной инфекцией, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства сам собрал в понедельник совещание, чтобы проконтролировать исполнение поставленной президентом задачи.

"Все поручения президента должны быть выполнены, а его замечания устранены до завтрашнего дня, когда будет проводить совещание по этому вопросу", - подчеркнул председатель правительства. Он попросил вице-премьеров и профильных министров тщательно подготовиться к докладам.