Во Флоренции создали устройство для соблюдения социальной дистанции

С 18 мая по всей территории Италии открываются церкви и музеи, некоторые из которых ради соблюдения мер предосторожности в условиях пандемии решили прибегнуть к новейшим технологиям.

Первым музейным комплексом и религиозным храмом в мире, взявшим на вооружение специальные нашейные устройства для соблюдения социальной дистанции, стал флорентийский Дуомо, кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре.

Речь идет о небольших приемниках размером 7x5x1,30 см, которые внешне напоминают аудиогиды.

Как пояснили представители Дуомо, девайсы, созданные местными умельцами, будут выдаваться посетителям бесплатно. Если два человека с этим устройством на шее окажутся друг от друга на расстоянии меньше двух метров, прибор мгновенно начнет вибрировать и светиться. Отмечается, что устройство будет в обязательном порядке дезинфицироваться после каждого посетителя, число которых, тем не менее, будет строго ограничено.

Руководство комплекса также пообещало, что в первые несколько дней вход в собор, прилегающий к нему баптистерий и музей, будет бесплатным.

"Этим жестом мы хотим продемонстрировать нашу солидарность с людьми, которые за время карантина соскучились по музеям", - заверило руководство Дуомо.