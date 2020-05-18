Постановление губернатора Волгоградской области от 17 мая 2020 года № 312 "О дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Волгоградской области"

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 975-р, постановлениями Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", от 31 марта 2020 г. № 233 "Об утверждении Правил передвижения граждан по территории Волгоградской области в период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19", от 07 апреля 2020 г. № 245 "Об утверждении Перечня должностных лиц органов исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", в целях принятия дополнительных мер, направленных на недопущение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Волгоградской области, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга осуществления органами исполнительной власти Волгоградской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мероприятий по пресечению нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами правил поведения при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Установить персональную ответственность руководителей органов исполнительной власти Волгоградской области за обеспечение осуществления должностными лицами указанных органов, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федераций об административных правонарушениях, мероприятий по пресечению нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами правил поведения при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее именуется - режим повышенной готовности).

3. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области, Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Волгоградской области, Управлению государственного автодорожного надзора по Волгоградской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области, главам муниципальных образований Волгоградской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области:

руководствоваться положениями, закрепленными настоящим постановлением;

оказывать содействие органам исполнительной власти Волгоградской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в организации мероприятий по пресечению нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами правил поведения при введении режима повышенной готовности.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора - руководителя аппарата Губернатора Волгоградской области Е.А.Харичкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров





Утвержден постановлением губернатора Волгоградской области от 17 мая 2020 года № 312

Порядок проведения мониторинга осуществления органами исполнительной власти Волгоградской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мероприятий по пресечению нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами правил поведения при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм осуществления мероприятий по пресечению нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами правил поведения, предусмотренных постановлениями Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", от 31 марта 2020 г. № 233 "Об утверждении Правил передвижения граждан по территории Волгоградской области в период действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19" (далее именуются соответственно - мероприятия, правила поведения), а также организации мониторинга осуществления мероприятий (далее именуется - мониторинг).

1.2. Проведение мероприятий осуществляется должностными лицами органов исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее именуются - протоколы об административных правонарушениях).

1.3. Мониторинг проводится в целях принятия дополнительных мер по пресечению нарушения ограничительных мер, направленных на недопущение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Волгоградской области.

1.4. Проведение мониторинга осуществляется контрольным управлением аппарата Губернатора Волгоградской области.

2. Организация проведения мероприятий

2.1. Должностные лица органов исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, в пределах своей компетенции в рамках осуществления мероприятий выявляют нарушения:

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами правил поведения, связанных с приостановлением отдельных видов деятельности;

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также иными лицами, осуществляющими деятельность, связанную с совместным пребыванием граждан, которая не приостановлена решениями Президента Российской Федерации, Губернатора Волгоградской области, мер по соблюдению требований к организации работы, исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее именуется - режим повышенной готовности), в том числе обеспечения соблюдения социальной дистанции, установления специального режима допуска (в том числе обязательного обеспечения измерения температуры тела работников и отстранения от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой) и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), включая требования об использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих) и рук (перчаток);

гражданами правил поведения [в том числе использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих) и рук (перчаток)] при нахождении в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в общественном транспорте, на соответствующей территории.

2.2. Выявление нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований к организации работы в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), исключающих риски инфицирования COVID-19, а также гражданами ограничительных мер в период режима повышенной готовности осуществляются должностными лицами органов исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствии с действующим законодательством в пределах их компетенции, а именно:

должностными лицами комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области - в отношении подведомственных комитету по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области государственных учреждений Волгоградской области;

должностными лицами аппарата Губернатора Волгоградской области - в отношении государственных учреждений Волгоградской области, подведомственных комитету юстиции Волгоградской области и управлению делами Администрации Волгоградской области;

должностными лицами комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области - в отношении казачьих обществ и народных дружин, религиозных организаций и объединений, а также подведомственных комитету по делам национальностей и казачества Волгоградской области государственных учреждений Волгоградской области;

должностными лицами инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области - в отношении организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги;

должностными лицами комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области - в отношении средств массовой информации, некоммерческих организаций, исполнительных комитетов политических партий, а также подведомственных комитету по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области государственных учреждений Волгоградской области;

должностными лицами комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области - в отношении общественного транспорта, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, связанную с оказанием услуг по перевозке пассажиров, транспортных услуг и услуг доставки, организацией автостоянок, в отношении подведомственных комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области государственных учреждений Волгоградской области, а также в отношении граждан, совершающих поездки в общественном транспорте, находящихся на территории остановочных павильонов, парковок, автостоянок;

должностными лицами комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области - в отношении подведомственных комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области учреждений Волгоградской области, а также граждан, организующих отдых у водоемов, посещающих лесные угодья;

должностными лицами комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области - в отношении промышленных предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере услуг, в том числе медицинских, объектов продовольственной и непродовольственной торговли, а также подведомственных комитету промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области государственных учреждений Волгоградской области;

должностными лицами комитета ветеринарии Волгоградской области - в отношении организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере животноводства, рыбоводства, предприятий по убою животных, переработке, хранению и реализации продуктов и сырья животного происхождения, а также подведомственных комитету ветеринарии Волгоградской области государственных учреждений Волгоградской области;

должностными лицами комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области - в отношении организаций, поставляющих ресурсы (природный газ, тепловую и электрическую энергию), необходимые для предоставления коммунальных услуг, а также подведомственных комитету жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области государственных учреждений Волгоградской области;

должностными лицами комитета сельского хозяйства Волгоградской области - в отношении организаций, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и иных лиц, осуществляющих деятельность в агропромышленном комплексе, в том числе производящих сельскохозяйственную продукцию, осуществляющих торговлю сельскохозяйственной техникой и комплек­ тующими, розничную торговлю посадочным материалом, а также подведомственных комитету сельского хозяйства Волгоградской области государственных учреждений Волгоградской области.

2.3. Выявление нарушений правил поведения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляется органами исполнительной власти Волгоградской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, в рамках их компетенции в соответствии с планом мероприятий по выявлению нарушений правил поведения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории Волгоградской области по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее именуется - План мероприятий).

2.4. План мероприятий формируется самостоятельно органом исполнительной власти Волгоградской области на 14 календарных дней, подписывается руководителем соответствующего органа исполнительной власти и утверждается вице-губернатором - руководителем аппарата Губернатора Волгоградской области, первым заместителем, заместителями Губернатора Волгоградской области, курирующими деятельность соответствующего органа исполнительной власти Волгоградской области.

2.5. Утвержденный План мероприятий представляется в контрольное управление аппарата Губернатора Волгоградской области не позднее чем за три дня до начала очередного периода посредством автоматизированной системы электронного документооборота в электронной форме с вложением скан-копии документа.

2.6. Выявление нарушений правил поведения гражданами осуществляется должностными лицами органов исполнительной власти Волгоградской области, которые уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствии с планом рейдовых мероприятий по выявлению нарушений правил поведения гражданами на территории Волгоградской области по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее именуется - План рейдовых мероприятий).

2.7. План рейдовых мероприятий составляется на 14 календарных дней.

План рейдовых мероприятий составляется отделом по обеспечению деятельности Волгоградской областной административной комиссии аппарата Губернатора Волгоградской области совместно с комитетом по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области с учетом мнения глав муниципальных образований Волгоградской области, с согласованием участия в них сотрудников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области.

План рейдовых мероприятий подписывается начальником отдела по обеспечению деятельности Волгоградской областной административной комиссии аппарата Губернатора Волгоградской области и председателем комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, утверждается вице- губернатором - руководителем аппарата Губернатора Волгоградской области и доводится отделом по обеспечению деятельности Волгоградской областной административной комиссии аппарата Губернатора Волгоградской области до сведения органов исполнительной власти Волгоградской области и контрольного управления аппарата Губернатора Волгоградской области.

2.8. Маршруты рейдовых мероприятий определяются перед началом рейдового мероприятия должностными лицами органов исполни­ тельной власти Волгоградской области, участвующими в рейдовых мероприятиях с учетом мнения органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области, на территории которых осуществляются рейдовые мероприятия.

Итоги рейдовых мероприятий в день их завершения оформляются в виде отчета по форме, утверждаемой отделом по обеспечению деятельности Волгоградской областной административной комиссии аппарата Губернатора Волгоградской области. Указанный отчет направляется уполномоченным должностным лицом органа исполнительной власти Волгоградской области, участвующим в рейдовых мероприятиях, посредством электронной почты в отдел по обеспечению деятельности Волгоградской областной административной комиссии аппарата Губернатора Волгоградской области и контрольное управление аппарата Губернатора Волгоградской области.

3. Организация проведения мониторинга

3.1. Контрольным управлением аппарата Губернатора Волгоградской области проводится мониторинг посредством анализа представляемых органами исполнительной власти Волгоградской области и отделом по обеспечению деятельности Волгоградской областной административной комиссии аппарата Губернатора Волгоградской области Плана мероприятий, Плана рейдовых мероприятий, отчетов, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка, а также анализа фактической реализации названных Планов.

3.2. Информация об итогах проведения мониторинга представляется для рассмотрения на заседаниях оперативного штаба по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области.

4. Заключительные положения

4.1. Должностные лица органов исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, обязаны соблюдать действующее законодательство, права и законные интересы граждан.







