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18.05.2020 13:42
Рубрика: Власть

Вопросы военной медицины обсудят на Армии-2020

В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2020" пройдет ряд мероприятий, посвященных военной медицине. Среди тем для обсуждения: эффективность медицинских организаций Минобороны России, применение технологий искусственного интеллекта в медицине и 400 лет со дня основания военной медицины в России.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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В ходе круглого стола, посвященного работе медицинских организаций Министерства обороны Российской Федерации, участники обсудят ряд актуальных тем в области оказания качественной и доступной медицинской помощи по профилю "онкология" сотрудникам Минобороны России в рамках реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Повесткой круглого стола также предусмотрено обсуждение вопросов совершенствования системы оказания скорой медицинской помощи военнослужащим и членам их семей в Москве и Московской области с участием военно-медицинских организаций и учреждений.

На дискуссии "Искусственный интеллект в медицине" внимание специалистов будет обращено на вопросы внедрения информационных систем и технологий искусственного интеллекта в проведение диагностики и лечения военнослужащих, а также на меры по совершенствованию медицинского обеспечения войск путем внедрения телемедицинских технологий.

Участники "Армии-2020" обсудят исторические аспекты существования военной медицины в России на круглом столе "400 лет военной медицины России". Повестка мероприятия предполагает обсуждение истории развития отечественной военной медицины, эволюции системы управления медицинской службой российской армии и системы подготовки военно-медицинских кадров. Опираясь на многовековой опыт отечественной школы военной медицины, участники круглого стола рассмотрят приоритетные направления работы в области организации медицинского обеспечения войск в ходе современных вооруженных конфликтов.

Подробнее обо всех мероприятиях научно-деловой программы Форума смотрите на официальном сайте www.rusarmyexpo.ru

Справка

Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа 2020 года в парке "Патриот", на полигоне "Алабино" и аэродроме "Кубинка".

Власть Безопасность Армия Международный военно-технический форум "Армия"

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