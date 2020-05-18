ВОЗ: Число заразившихся COVID по миру выросло на 93 тысячи

В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, продолжает расти число жертв пандемии коронавируса. Только за 18 мая число зараженных выросло на 93 тысячи человек и в сумме достигло 4 млн 620 тысяч, передает ТАСС. Умерли за сутки 4 тысячи больных, а всего с начала пандемии - 311 тысяч.

Лидером печального рейтинга продолжает оставаться американский континент, где, по данным ВОЗ, инфицированы 2 017 811 человек. Умерших - 121 609.

На втором месте - Европа с 1 890 467 заразившимися и 167 173 умершими. На третьем - Восточное Средиземноморье (338 560 инфицированных, зафиксировано 9 979 летальных исходов).