Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 мая 2020 года № 87-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

Внести в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:
а) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
"8. Обязать всех работодателей, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (за исключением случаев, указанных
в абзаце четвертом подпункта 10.1 пункта 10 настоящего постановления):";
б) подпункт 10.1 пункта 10 дополнить абзацем следующего содержания:
"Положения настоящего подпункта в части прохождения обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) не распространяются на членов экипажей воздушных судов, поездных и локомотивных бригад на железнодорожном транспорте, морских и речных судов (включая плавмагазины), а также водителей, выполняющих грузовые и пассажирские межрегиональные автомобильные перевозки.".
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов
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