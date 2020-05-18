Зачем кукол стали использовать в ресторанах и на стадионах

В южнокорейском футбольном клубе "Сеул" нашли необычный способ "поощрить" своих футболистов. Для этого на трибунах менеджеры рассадили красивых по южнокорейским меркам женщин. Как же так произошло, удивитесь вы, если в стране запрещено посещение матчей болельщиками.

Но в клубе сумели обойти это требование. Правда, болельщики оказались ненастоящими. Настоящих фанатов "Сеула" на трибунах заменили куклы. И не просто какие-нибудь надувные Кимы, Ли или Паки. Как утверждали местные СМИ, на трибунах сидели секс-куклы, которые своим завлекательным видом должны были сподвигнуть футболистов к более энергичной игре.

Впоследствии в клубе утверждали, что болельщики ошиблись: куклы были обычными манекенами, правда в женском обличье. И рассадив их на трибунах, руководство клуба лишь хотело внести в игру "элемент веселья", чтобы футболистам не пришлось гонять мяч перед пустыми скамейками.

Напомним, что аккурат в недавнем номере "РГ" опубликовала снимок из американского ресторана в Южной Каролине, чья владелица из лучших побуждений разбавила живых посетителей "застольными куклами". В компании с ними можно и вечерок скоротать, и социальную дистанцию в ресторане соблюсти. Среди надувных гостей были и утонченные дамы с кавалерами, и мило беседующие подружки, которых особенно издалека можно принять за обыкновенных гостей. Но какое раздолье эти "ноу-хау" дают театрам, где вопрос соблюдения социальной дистанции стоит не менее сурово, чем в заведениях общепита!

Стоит посадить между живыми завсегдатаями подмостков надувных красавиц, и сразу самая скучная пьеса заиграет новыми красками. Да и в местах не столь отдаленных надувные граждане вполне в состоянии обеспечить нужное дистанцирование. В самолетах, на производстве, в магазинах и в библиотеках куклы окажутся весьма кстати, чтобы обеспечить безболезненное расстояние между реальными людьми. Так что даешь "больше кукол хороших и разных". На все случаи жизни во время пандемии.