Жители 60 городов России рядом с АЭС высказались за атомную энергетику

Новости

Под Костромой нашли тело пропавшего профессора из Москвы 19:14
Столичных автомобилистов призвали не выезжать на дороги города из-за ветра 18:58
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу 18:53
Мосгорнаследие: Коронавирус не повлияет на масштабы реставрации в Москве 18:53
Кабмин утвердил отсрочку по налогам для арендодателей 18:52
В Татарстане проверят зоопарк, где сняли видео с умирающими животными 18:33
Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 75-летием Победы 18:24
Стоит ли гоняться за подержанным Toyota Highlander за 1,5 млн рублей 18:16
Уникальные интервью участников Великой Отечественной представил Музей Победы 18:13
Стоимость нефти Brent превысила 35 долларов за баррель 18:11
"Спартак" выкупил Соболева у "Крыльев Советов" 18:06
СК проверит информацию о недоплатах медикам в Мурманской области 18:02
Путин и Алиев договорились по ситуации с азербайджанцами в Дагестане 18:02
В Туапсе СК проверит видео с полицейским, применившим силу к задержанному 17:57
Умер легендарный актер Мишель Пикколи 17:53
На Урале очаг COVID-19 выявлен в компании, которая развозит товары 17:51
РЖД сообщили о росте объемов отгруженных удобрений 17:45
Патриарх Кирилл отдал двух правящих архиереев под церковный суд 17:44
Минск готов нарастить поставки продовольствия в страны ЕАЭС 17:33
В Мурманской области задержан экс-министр 17:32
Около ста граждан РФ сегодня вернутся на родину из Болгарии 17:29
Новые низкопольные трамваи придут летом в 15 районов Москвы 17:23
Половина испанцев отказалась от любых поездок на отдых в этом году 17:22
ВЦИОМ: 57% россиян считают, что власти делают достаточно для борьбы с COVID-19 17:22
Судно "Михаил Сомов" готовится выйти к полярным станциям 17:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
В "РГ" - видеоинтервью о единовременных страховых выплатах медработникам
В "РГ" - видеоинтервью о единовременных страховых выплатах медработникам
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
18.05.2020 17:45
Рубрика: Общество

Жители 60 городов России рядом с АЭС высказались за атомную энергетику

Текст, фото: Александр Емельяненков
Более десяти тысяч человек в десяти российских регионах, где работают и строятся атомные электростанции и первая в мире плавучая АЭС, приняли участие в масштабном социологическом опросе. И абсолютным большинством голосов продлили мирному атому "вид на жительство" - рядом с людьми и для их же пользы.
Кольская АЭС в Мурманской области не самая первая в нашей стране и не самая большая, но отличается высокой культурой безопасности. Фото: Александр Емельянкнков/РГ Кольская АЭС в Мурманской области не самая первая в нашей стране и не самая большая, но отличается высокой культурой безопасности. Фото: Александр Емельянкнков/РГ
Кольская АЭС в Мурманской области не самая первая в нашей стране и не самая большая, но отличается высокой культурой безопасности. Фото: Александр Емельянкнков/РГ

Исследование проводилось в 60 городах Ленинградской, Ростовской, Курской, Тверской, Свердловской, Калининградской, Мурманской, Саратовской, Воронежской и Смоленской областей. Ключевой вывод - 74,4 процента от числа опрошенных в регионах расположения АЭС одобряют использование атомной энергетики как одного из способов обеспечения нашей страны электроэнергией.

Фото: Александр Емельянкнков/РГ

В городах-спутниках АЭС (таких всего одиннадцать, включая заполярный Певек) процент еще выше - 87,13. В сравнении с предыдущими опросами рост значительный. Например, в Курской области, где после долгой паузы и острых дискуссий рядом с действующими энергоблоками теперь строятся новые, жители связывают с этим развитие региона и свое благосостояние.

Фото: Александр Емельянкнков/РГ

Отметим, что все российские АЭС являются филиалами концерна "Росэнергоатом", а вместе они образуют электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом". В ходе исследования, организованного компанией "ЭланКом", социологи изучали отношение местных жителей к деятельности близлежащих АЭС и восприятие людьми атомной энергетики в целом.

Фото: Александр Емельянкнков/РГ

Как сказано в итоговом отчете, население поддерживает развитие атомной отрасли, а также отмечает ее высокую значимость для социально-экономического развития своих регионов. Руководитель проекта Анна Двинских поясняет, что время проведения исследования "совпало с достаточно трудным периодом для населения в связи с ограничительными мерами из-за ситуации с коронавирусом". Но даже при этом "степень отзывчивости жителей к участию в опросе была достаточно высокой", отмечают в компании "ЭланКом".

Положительное отношение к конкретной близлежащей станции обозначили семь из каждых десяти жителей в регионе ее расположения, а в городах-спутниках АЭС - восемь-девять из десяти. Более половины опрошенных отметили наличие атомной электростанции как весомое преимущество перед другими областями, не имеющими у себя такого объекта. В пристанционных городах этот показатель превысил 60-70 процентов.

Фото: Александр Емельянкнков/РГ

Отмечена позитивная динамика и в ответах на более общие вопросы. Один из главных: за какими источниками энергии, по вашему мнению, будущее? Самыми "выбираемыми" ответами стали "Атомная энергетика" и "Альтернативная энергетика", значительно опередив другие виды электрогенерации (гидро-, газовую и угольную). На вопрос, с чем у вас лично ассоциируется российская атомная энергетика, в регионах присутствия атомных станций превалировали три ответа: "Эффективная замена нефти и газа", "Перспективный источник энергии" и "Польза для человека".

Общество Экономика Отрасли Энергетика

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса
Матвиенко призвала не устраивать "судилище" над ВОЗ по поводу коронавируса
Рябков: Россия не оставит без ответа агрессивные выпады со стороны США
Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
В России за сутки подтверждено 8926 случаев COVID-19 в 81 регионе
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ