Жители 60 городов России рядом с АЭС высказались за атомную энергетику

Более десяти тысяч человек в десяти российских регионах, где работают и строятся атомные электростанции и первая в мире плавучая АЭС, приняли участие в масштабном социологическом опросе. И абсолютным большинством голосов продлили мирному атому "вид на жительство" - рядом с людьми и для их же пользы.

Кольская АЭС в Мурманской области не самая первая в нашей стране и не самая большая, но отличается высокой культурой безопасности. Фото: Александр Емельянкнков/РГ

Исследование проводилось в 60 городах Ленинградской, Ростовской, Курской, Тверской, Свердловской, Калининградской, Мурманской, Саратовской, Воронежской и Смоленской областей. Ключевой вывод - 74,4 процента от числа опрошенных в регионах расположения АЭС одобряют использование атомной энергетики как одного из способов обеспечения нашей страны электроэнергией.

Фото: Александр Емельянкнков/РГ

В городах-спутниках АЭС (таких всего одиннадцать, включая заполярный Певек) процент еще выше - 87,13. В сравнении с предыдущими опросами рост значительный. Например, в Курской области, где после долгой паузы и острых дискуссий рядом с действующими энергоблоками теперь строятся новые, жители связывают с этим развитие региона и свое благосостояние.

Фото: Александр Емельянкнков/РГ

Отметим, что все российские АЭС являются филиалами концерна "Росэнергоатом", а вместе они образуют электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом". В ходе исследования, организованного компанией "ЭланКом", социологи изучали отношение местных жителей к деятельности близлежащих АЭС и восприятие людьми атомной энергетики в целом.

Фото: Александр Емельянкнков/РГ

Как сказано в итоговом отчете, население поддерживает развитие атомной отрасли, а также отмечает ее высокую значимость для социально-экономического развития своих регионов. Руководитель проекта Анна Двинских поясняет, что время проведения исследования "совпало с достаточно трудным периодом для населения в связи с ограничительными мерами из-за ситуации с коронавирусом". Но даже при этом "степень отзывчивости жителей к участию в опросе была достаточно высокой", отмечают в компании "ЭланКом".

Положительное отношение к конкретной близлежащей станции обозначили семь из каждых десяти жителей в регионе ее расположения, а в городах-спутниках АЭС - восемь-девять из десяти. Более половины опрошенных отметили наличие атомной электростанции как весомое преимущество перед другими областями, не имеющими у себя такого объекта. В пристанционных городах этот показатель превысил 60-70 процентов.

Фото: Александр Емельянкнков/РГ

Отмечена позитивная динамика и в ответах на более общие вопросы. Один из главных: за какими источниками энергии, по вашему мнению, будущее? Самыми "выбираемыми" ответами стали "Атомная энергетика" и "Альтернативная энергетика", значительно опередив другие виды электрогенерации (гидро-, газовую и угольную). На вопрос, с чем у вас лично ассоциируется российская атомная энергетика, в регионах присутствия атомных станций превалировали три ответа: "Эффективная замена нефти и газа", "Перспективный источник энергии" и "Польза для человека".