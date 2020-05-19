Аббас: Палестина выходит из всех договоров с Израилем и США

Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США, заявил 19 мая вечером лидер Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в эфире телеканала "Аль-Джазира".

По его словам, Рамалла пошла на такой шаг из-за намерений правительства Израиля присоединить палестинские земли.

Аббас подчеркнул, что "с сегодняшнего дня Организация освобождения Палестины" (ООП) снимает с себя все обязательства, связанные с любыми соглашениями с США и Израилем, включая связанные с вопросами безопасности".

Также палестинский лидер отметил, что теперь Израиль должен будет нести всю ответственность перед мировым сообществом, являясь "оккупантом на территории Палестины".

Заявление Аббаса стало реакцией на слова госсекретаря США Майкла Помпео, который сказал, что новое правительство Израиля (сформированное днем ранее), имеет право решать, хочет ли оно применить свой суверенитет по отношению к Западному берегу реки Иордан, и если хочет, то каким именно образом. Помпео заявил об этом 18 мая во время однодневного визита в Израиль.