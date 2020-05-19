Apple отказалась предоставлять данные со своих устройств властям США

Apple ответила отказом на просьбу правительства США предоставить доступ к своим устройствам на постоянной основе. В компании отметили, что готовы к сотрудничеству, но только в рамках отдельных расследований. Об этом со ссылкой на Apple сообщает портал The Verge.

"Нельзя оставить лазейку только хорошим парням. Американцы не должны выбирать между плохим шифрованием данных и качественным расследованием преступлений", - отметили "яблочники". Кроме этого, в компании сообщили, что готовы к сотрудничеству с ФБР по поводу инцидента со стрельбой на военной базе Пенсакола.

Генеральный прокурор США и директор ФБР Кристофер Рей оказались крайне разочарованы заявлениями Apple, о чем было сказано на специальной пресс-конференции. "Благодаря великолепной работе ФБР - и не благодаря Apple - мы смогли разблокировать смартфоны Альшамрани, - отметил Барр. Генеральный прокурор отметил, что потребовались "месяцы кропотливой работы" и "огромные суммы американских налогоплательщиков", чтобы попасть в устройства.