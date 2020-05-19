Армия ПНС Ливии захватила авиабазу аль-Ватыя на западе страны

Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) Ливии военные объявили о крупном успехе, захвате военной базой аль-Ватыя на западе страны недалеко от границы с Тунисом, передает РИА Новости. Сообщается, что взятие под контроль авиабазы произошло в результате операции "Вулкан гнева", в ходе которой аль-Ватыя подверглась пяти авиаударам.

Также в ПНС сообщили о ликвидации военной техники и живой силы ранее контролировавшей базу армии маршала Халифы Хафтара. Впрочем, в штабе самого Хафтара эту информацию пока никак не комментируют.

Напомним, что последние девять лет в Ливии не прекращается противоборство разрывающих страну на части политических группировок. Часть территории на западе страны контролируется ПНС во главе с Файезом Сарраджем, а на востоке избранный парламент поддерживают силы маршала Хафтара.