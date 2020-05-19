Новости

Власти КНР ввели карантин на границе с Россией 00:53
Исследование показало, что ураганы будут становится все сильнее 00:49
Росавиация выделила субсидии группе "Аэрофлот" 00:32
Трамп признался, что принимает гидроксихлорохин для профилактики COVID-19 00:25
Армия ПНС Ливии захватила авиабазу аль-Ватыя на западе страны 00:19
Источник: У трех футболистов "Динамо" выявлен коронавирус 00:02
ВОЗ: Число заразившихся COVID по миру выросло на 93 тысячи 18.05.2020
Инженеры рассказали о секретах куполов соборов эпохи кватроченто 18.05.2020
В США пятеро подростков пострадали при обстреле 18.05.2020
Хабиб Нурмагомедов рассказал о самочувствии отца 18.05.2020
Аксенов назвал порчей бумаги украинскую "стратегию деоккупации" Крыма 18.05.2020
В Москве задержали мужчину, открывшего стрельбу по прохожим 18.05.2020
Отбор во Всероссийский юношеский симфонический оркестр пройдет онлайн 18.05.2020
Главконтроль отменил штраф москвичке-инвалиду 18.05.2020
Отец Хабиба Нурмагомедова подключен к аппарату ИВЛ 18.05.2020
Клинические исследования вакцины от COVID-19 в РФ начнут через месяц 18.05.2020
Работающим гражданам старше 65 лет электронные больничные продлят до 29 мая 18.05.2020
На Дону при получении взятки задержан прокурор района 18.05.2020
В Москве мужчина с балкона открыл стрельбу по прохожим 18.05.2020
В Дагестане автомобиль сорвался в пропасть, погибли 4 человека 18.05.2020
Эксперт: после выхода нового Polo Skoda будет сложнее продавать Rapid 18.05.2020
У отца Хабиба Нурмагомедова обнаружено серьезное поражение легких 18.05.2020
Новый клип Little Big попал в пятерку самых просматриваемых в мире 18.05.2020
Под Костромой нашли тело пропавшего профессора из Москвы 18.05.2020
Столичных автомобилистов призвали не выезжать на дороги города из-за ветра 18.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
В "РГ" - видеоинтервью о единовременных страховых выплатах медработникам
В "РГ" - видеоинтервью о единовременных страховых выплатах медработникам
Зачем кукол стали использовать в ресторанах и на стадионах
Зачем кукол стали использовать в ресторанах и на стадионах
19.05.2020 00:19
Рубрика: В мире

Армия ПНС Ливии захватила авиабазу аль-Ватыя на западе страны

Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) Ливии военные объявили о крупном успехе, захвате военной базой аль-Ватыя на западе страны недалеко от границы с Тунисом, передает РИА Новости. Сообщается, что взятие под контроль авиабазы произошло в результате операции "Вулкан гнева", в ходе которой аль-Ватыя подверглась пяти авиаударам.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Лавров: Мы не одобряем заявление Хафтара о переходе власти в Ливии

Также в ПНС сообщили о ликвидации военной техники и живой силы ранее контролировавшей базу армии маршала Халифы Хафтара. Впрочем, в штабе самого Хафтара эту информацию пока никак не комментируют.

Напомним, что последние девять лет в Ливии не прекращается противоборство разрывающих страну на части политических группировок. Часть территории на западе страны контролируется ПНС во главе с Файезом Сарраджем, а на востоке избранный парламент поддерживают силы маршала Хафтара.

В мире Африка Ливия

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Президент призвал отметить Ураза-байрам дома
Мишустин потребовал прекратить злоупотребления с выплатами медработникам
Клинические исследования вакцины от COVID-19 в РФ начнут через месяц
Берлин и Париж предложили создать фонд восстановления экономики ЕС
Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса
В Германии планируют ввести налог на богатых для преодоления кризиса
Греция откроет туристический сезон с 1 июля