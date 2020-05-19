Найденный в ЮАР артефакт может переписать историю человечества

Международная группа ученых изучила артефакт, найденный еще в 1960-е годы на восточном побережье ЮАР в слое возрастом более 60 тысяч лет, и пришла к выводу, что он представляет собой древнейший наконечник стрелы, смазанный ядом.

Исследование опубликовано в журнале Quaternary Science Reviews, а коротко авторская группа рассказала о нем на портале Phys.org. Ученые изучили длинный, тонкий и остроконечный артефакт, найденный в пещерах реки Класис, которая протекает вдоль восточного побережья Южной Африки.

Речь идет об изделии, которое было извлечено из слоя возрастом более 60 тысяч лет. Исследователи отмечают, что даже визуально он очень похож на тысячи наконечников костяных стрел, использовавшихся местными охотниками-собирателями племени Сан с XVIII по XX века.

Этот артефакт был раскопан еще в 1960-х годах, но до последнего времени никто не подозревал о его важности. Дело в том, что изначально его неправильно датировали. В новом исследовании ученые использовали комбинированный подход, включающий микроскопический анализ поверхности кости, компьютерную томографию с высоким разрешением и неразрушающий химический анализ

В результате были обнаружены следы черного органического вещества, распределенного по поверхности кости. Это навело ученых на мысль об отравленных стрелах. Химический анализ показал, что это вещество состояло из многих органических ингредиентов.

Микроскопический анализ показал, что артефакт был прикреплен к древку стрелы, возможно, изготовленному из тростника. Компьютерная томография выявила микроскопические повреждения внутри артефакта, подобные которым возникают в наконечниках стрел при их быстром движении.

Все это позволило исследователям сделать вывод о том, что данный артефакт является наконечником стрелы, которую перед использованием погрузили в яд. Это известная технология, но ключевым является вопрос о возрасте этой стрелы. Она оказалась древнейшей - это первый наконечник старше 60 тысяч лет, описанный учеными.

Открытие также говорит о том, что древние люди в южной части Африки уже более 60 тысяч лет назад умели комбинировать различные ингредиенты для изготовления клея и яда и мастерили свои изделия сложным образом, используя несколько этапов. То есть они умели "мыслить нестандартно".

Появление охоты с использованием лука и стрел в последние годы считается точкой рождения сложного общества. Самые древние подобные свидетельства на территории Европы насчитывают около 45 тысяч лет, вне ее пределов и вне пределов Африки - 35 тысяч лет. Стрелы такого возраста, например, были найдены на острове Тимор.

Новое открытие указывает на то, что на территории Южной Африки костяные наконечники стрел начали использоваться примерно на 20 тысяч лет раньше, чем в любом другом регионе планеты. Это подтверждает общепринятую теорию о том, что колыбель человечества находится в Африке.

"Технология стрельбы из лука дает охотникам уникальное преимущество перед добычей, - пишут исследователи - Она позволяет охотиться на расстоянии и из засады. Это увеличивает шансы на успех и обеспечивает безопасность при охоте на хищников или крупных животных, таких как буйволы".

Лук и стрелы состоят из нескольких частей, каждая из которых имеет определенную функцию. Но известно, что работает все это только вместе, как единый комплекс. Это доказывает, что древние люди обладали высокой когнитивной гибкостью - способностью переключаться с одной мысли на другую, а также обдумывать несколько вещей одновременно.